¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Àîºêµ¥Á¥¸þ¤±¼¡À¤ÂåºÇÅ¬±¿¹Ò»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅ¬ÍÑÍ½Äê¤ÎÁ¥Çõ¡ÊÁ¥¼ï¡Ë
Àîºê½Å¹©¤Ï¡¢Àîºêµ¥Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Àîºêµ¥Á¥¡Ë¤è¤ê¼õÂ÷¤·¤¿¡Ö¼¡À¤ÂåºÇÅ¬±¿¹Ò»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2027Ç¯¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢µ¤¾Ý¡¦³¤¾Ý¡ÊÇÈ¤ä³¤Î®¤Ê¤É¡Ë¤ÎÍ½Êó¤È¡¢Á¥Çõ¤ÎÀÇ½¤ä¾õÂÖ¡¢¹Ò³¤·×²è¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¤â°ÂÁ´¤Ç·ÐºÑÅª¤Ê¹ÒÏ©¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Äó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á¥Çõ±¿¹Ò¤Î°ÂÁ´À¤ä¸úÎ¨¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÁ¥Çõ¤ÏÀîºêµ¥Á¥¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÁ¥ÇõÁ´¤Æ¤Ç¡¢º£¸åÃÊ³¬Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡µ¡³£³Ø½¬¤Ë¤è¤ëÁ¥ÂÎÆÃÀ¥â¥Ç¥ë¤Î¿¼²½¤È¹ÒÏ©Äó°Æ¤Î¹âÀºÅÙ²½
Àîºê½Å¹©¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¸ÄÁ¥¤´¤È¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿Á¥ÂÎÆÃÀ¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¹Ò³¤¼ÂÀÓ¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁ¥ÂÎÆÃÀ¥â¥Ç¥ë¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÒÏ©Äó°Æ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¿äÄê¤Î¹âÀºÅÙ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î²ÃÂ®²½
¼ÂÀÓ¹ÒÏ©¤ÈËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¹ÒÏ©¤Ê¤É¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤è¤ê¡¢Ç³Èñ¤Îºï¸ºÎÌ¤ä¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀºÅÙ¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÁ¥¤¬·×²è¤¹¤ë¹ÒÏ©¤äÁ¥ÂÎÆÃÀ¥â¥Ç¥ëÀºÅÙ¤Î²þÁ±¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
£°ÂÁ´±¿¹Ò¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë½àµò
Àîºêµ¥Á¥¤Î°ÂÁ´±¿¹Ò¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë½àµò¤·¤¿¹ÒÏ©ºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë±¿¹ÒÀ©Ìó¤òÄ¶²á¤¹¤ë¹Ò³¤·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ç·Ù¹ð¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¾´¶Åª¤«¤Ä¼ÂÌ³Åª¤ÊUI/UX
µ¤¾Ý¡¦³¤¾ÝÍ½Êó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹ÒÏ©·×²è¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÅþÃå¹Á¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤Ë²ßÊª¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¹Ò³¤¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¾´¶Åª¤«¤ÄÍÆ°×¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤¹¤ë¡Ö¼¡À¤ÂåºÇÅ¬±¿¹Ò»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
³¤±¿¶È³¦¤Ç¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÍ¢Á÷ÌÖ¤Î°Ý»ý¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÍÊý¤ò³¤¤Ç°Ï¤Þ¤ì¡¢ËÇ°×ÎÌ¤Î99.6¡ó¤ò³¤±¿¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¹ñºÝ³¤¾åÍ¢Á÷¤Î³ÎÊÝ¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÂ¤Á¥¡¦ÇõÍÑ¿ä¿Ê»ö¶È¤ÇÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ÈºÇ¿·¤ÎITµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³¤±¿¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê±¿¹Ò¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å