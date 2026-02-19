ビルと電力網連携技術市場は、エネルギー貯蔵とスマートインフラの加速により2029年までに900億ドルを突破へ
2029年まで年平均成長率9%が予測されるビルと電力網連携技術市場は、電気自動車統合、スマート電力網、炭素削減義務により、建物エネルギーシステムが再形成される中で拡大している
ビルと電力網連携技術市場は、エネルギーシステム近代化における重要な層として台頭しています。2029年までに市場は900億ドルを超えると予測され、2兆6,340億ドルに達すると見込まれる世界発電市場、および8兆8,430億ドルに到達すると予測される公益事業産業全体の中で重要な分野として位置付けられています。
2029年までに、ビルと電力網連携技術は世界発電市場の約3%、公益事業産業全体の約1%を占める見込みです。これは、電力網と連携する建物が、受動的エネルギー消費者から能動的エネルギー参加者へ進化していることを示しています。
地域および国別リーダーシップ
北米は2029年に最大の地域市場となり、291億6,600万ドル規模に達すると予測されています。この地域は2024年の201億5,700万ドルから年平均成長率8%で成長すると見込まれ、主な要因は以下です：
・スマート電力網およびスマートメーター導入の拡大
・炭素排出削減施策の加速
・エネルギー近代化への強力な投資
国別では、アメリカ合衆国が2029年に市場をリードし、2024年の164億8,300万ドルから232億900万ドルへ、年平均成長率7%で成長すると予測されています。成長は電気自動車導入と積極的な脱炭素戦略と密接に結び付いています。
セグメント別主導：エネルギー貯蔵とハードウェアが中心
技術別では、エネルギー貯蔵が2029年に最大分野となり、市場の34%、約301億8,500万ドルを占める見込みです。
この分野は以下により拡大しています：
・電力網信頼性とレジリエンスへの関心の高まり
・再生可能エネルギー統合拡大に伴う蓄電需要
・商業ビルにおける蓄電システム導入拡大
・ピーク需要抑制およびバックアップ電源需要
・企業の持続可能性目標
構成要素別では、ハードウェアが2029年に市場総価値の61%、544億8,600万ドルを占める見込みです。ハードウェア成長は以下の導入増加を反映しています：
・スマートセンサー
・インバーター
・高度制御装置
・相互運用可能な電気部品
最終用途では、商業ビルが最大分野となり、2029年に市場の42%、381億5,500万ドルを占める見込みです。オフィス複合施設、商業施設、企業キャンパスにおける需要応答プログラムおよび再生可能エネルギー対応インフラ導入が採用を促進しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342176/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342176/images/bodyimage2】
2029年まで年平均成長率9%を支える要因
ビルと電力網連携技術市場は、複数の構造的要因により2029年まで年平均成長率9%で拡大すると予測されています。
1. 電気自動車導入の拡大
世界的な電気自動車普及に伴い、住宅および商業建物における充電インフラ需要が増加しています。本技術は以下を可能にします：
・高度負荷管理
・車両から電力網へのエネルギー供給
・双方向電力供給
この変化により建物は分散型電力網を支えるエネルギーハブへと変化しています。電気自動車普及だけで年間2.0%の成長に寄与すると予測されています。
2. 再生可能エネルギー統合の拡大
太陽光および分散型発電を備えた建物は分散型エネルギー資源となっています。本技術はリアルタイム最適化、余剰電力蓄積、電力網安定化を可能にします。再生可能エネルギー統合は年間1.5%の成長に寄与すると予測されています。
