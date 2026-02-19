小規模飲食とデリバリー業態が需要拡大―軽商用冷凍冷蔵機器市場、CAGR3.2%で成長
軽商用冷凍冷蔵機器とは、コンビニエンスストア、カフェ、小型レストラン、宿泊施設、移動販売車、学校・病院の簡易厨房など、中小規模の商業用途を対象に設計された冷凍・冷蔵設備である。一般の業務用大型機器に比べて設置スペースが限られている場所でも使用可能なよう、コンパクトで省エネルギーかつ操作性に優れた構造となっていることが特徴である。また、冷却性能や庫内容量などにおいても、家庭用製品よりは高性能である一方、完全な業務用仕様ほどの出力や堅牢性は求められないため、「家庭用と業務用の中間領域」を担う製品群ともいえる。冷凍ショーケース、小型リーチイン冷蔵庫、ワークトップ冷蔵庫、冷凍ストッカーなどが主な構成要素となっており、利便性と設置性のバランスを求める多様な商業現場に適応している。
軽商用冷凍冷蔵機器市場の発展において最も顕著な特徴は、「用途の細分化」と「製品の多様化」である。フードサービス業界の多様化や個人経営飲食店の増加、小売業の業態進化に伴い、必要とされる冷却機器のスペックや形状も細かく分かれてきている。たとえば、デリバリー拠点に特化した縦型冷凍庫や、カフェ向けのガラス扉付きディスプレイ冷蔵庫、作業台一体型冷蔵庫など、目的別に最適化されたモデルの開発が活発化している。また、省スペース化と高機能化を同時に実現するために、断熱材や冷媒技術、コンプレッサー制御などの要素技術にも高度化が進んでおり、特にエネルギー効率と静音性を両立する製品が市場での競争力を高めている。
冷凍冷蔵機器業界全体に共通するもう一つの潮流は、環境対応と法規制への適合である。軽商用冷凍冷蔵機器においても例外ではなく、冷媒の脱フロン化（低GWP冷媒の導入）、エネルギーラベル制度への対応、製品ライフサイクル全体での環境負荷低減が求められている。特に欧州や日本を中心にエネルギー効率規制が年々強化されていることから、インバータ技術の導入やヒートポンプとのハイブリッド化、小型ファンモーターの高効率化といった対応が進められている。また、環境配慮型の素材選定やモジュール設計の工夫により、製品リサイクル率の向上や廃棄コストの低減といった点も、メーカー側にとっての競争力要因となりつつある。これにより、環境価値と経済性の両立が事業展開の鍵となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界軽商用冷凍冷蔵機器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591608/light-commercial-refrigeration-equipment）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.2%で、2031年までにグローバル軽商用冷凍冷蔵機器市場規模は253.29億米ドルに達すると予測されている。
図. 軽商用冷凍冷蔵機器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341862/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341862/images/bodyimage2】
図. 世界の軽商用冷凍冷蔵機器市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、軽商用冷凍冷蔵機器の世界的な主要製造業者には、Haier、Carrier Commercial Refrigeration、Epta SpA、Panasonic、Zhejiang Xingxing、Dover Corporation、Fukushima Galilei、Hoshizaki International、Ali Group、Ugur Coolingなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約50.0%の市場シェアを持っていた。
軽商用冷凍冷蔵機器市場の発展において最も顕著な特徴は、「用途の細分化」と「製品の多様化」である。フードサービス業界の多様化や個人経営飲食店の増加、小売業の業態進化に伴い、必要とされる冷却機器のスペックや形状も細かく分かれてきている。たとえば、デリバリー拠点に特化した縦型冷凍庫や、カフェ向けのガラス扉付きディスプレイ冷蔵庫、作業台一体型冷蔵庫など、目的別に最適化されたモデルの開発が活発化している。また、省スペース化と高機能化を同時に実現するために、断熱材や冷媒技術、コンプレッサー制御などの要素技術にも高度化が進んでおり、特にエネルギー効率と静音性を両立する製品が市場での競争力を高めている。
冷凍冷蔵機器業界全体に共通するもう一つの潮流は、環境対応と法規制への適合である。軽商用冷凍冷蔵機器においても例外ではなく、冷媒の脱フロン化（低GWP冷媒の導入）、エネルギーラベル制度への対応、製品ライフサイクル全体での環境負荷低減が求められている。特に欧州や日本を中心にエネルギー効率規制が年々強化されていることから、インバータ技術の導入やヒートポンプとのハイブリッド化、小型ファンモーターの高効率化といった対応が進められている。また、環境配慮型の素材選定やモジュール設計の工夫により、製品リサイクル率の向上や廃棄コストの低減といった点も、メーカー側にとっての競争力要因となりつつある。これにより、環境価値と経済性の両立が事業展開の鍵となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界軽商用冷凍冷蔵機器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591608/light-commercial-refrigeration-equipment）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.2%で、2031年までにグローバル軽商用冷凍冷蔵機器市場規模は253.29億米ドルに達すると予測されている。
図. 軽商用冷凍冷蔵機器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341862/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341862/images/bodyimage2】
図. 世界の軽商用冷凍冷蔵機器市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、軽商用冷凍冷蔵機器の世界的な主要製造業者には、Haier、Carrier Commercial Refrigeration、Epta SpA、Panasonic、Zhejiang Xingxing、Dover Corporation、Fukushima Galilei、Hoshizaki International、Ali Group、Ugur Coolingなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約50.0%の市場シェアを持っていた。