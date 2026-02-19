インドの5G市場は前例のない成長を遂げ、2031年までに1兆7,800億米ドルに達すると予測
インドの5G市場は、43.8%という驚異的な年平均成長率（CAGR）を記録しており、産業構造を変革し、デジタルトランスフォーメーションを加速させる態勢が整っています。
2022年に70億6,500万米ドルと評価されたインドの5G市場は、今後10年間で飛躍的な成長を遂げると予想されています。2031年には1785億4,610万米ドルに達すると予測されており、このセクターは2023年から2031年の予測期間中、43.8%という力強い年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。インドにおける5G技術の普及は、通信、ヘルスケア、自動車、産業オートメーションなど、様々な分野で新たな機会を生み出すことが期待されています。
インドの5Gエコシステムの急速な成長
5G技術の世界的な展開は大きく前進しており、インドもこの変革の波の例外ではありません。バーティ・エアテル、Jio、ボーダフォン・アイディアといった通信事業者が、都市部と地方の両方で5Gサービスの拡大を積極的に推進していることから、インド市場は急速に発展しています。5Gネットワークの導入は、データ速度の高速化、超低遅延、そしてより優れた接続性を実現し、企業と消費者のテクノロジーとの関わり方に革命をもたらすと期待されています。
インド政府もまた、周波数帯のオークションやインフラ開発の促進といった取り組みを通じて、5G革命の重要な推進役となっています。5Gネットワークの導入は、デジタルインフラの強化、政府サービスの充実、そしてより繋がりのある社会の実現につながることが期待されています。
政府の役割と規制当局による支援
インド政府は5G技術への強力な支援を示し、経済成長におけるデジタル変革の重要性を強調しています。電気通信省（DoT）が最近実施した周波数帯オークションにより、通信事業者は5G展開に必要な周波数帯にアクセスできるようになりました。さらに、「デジタル・インディア」や「メイク・イン・インディア」といった取り組みは、通信会社が必要なインフラを構築するための環境を整えています。
政府が5G技術の導入促進に注力し、円滑な実施を確保するための規制措置を講じたことにより、インドは世界の5G市場における主要プレーヤーとしての地位を確固たるものにしています。
インドの5G市場における成長の主要要因
通信技術の進歩：
5Gの導入により、モバイルネットワークのパフォーマンスが飛躍的に向上し、次世代のインターネット接続デバイスのためのプラットフォームが提供されます。インドの通信セクターが拡大を続ける中、5Gは超高速データ通信、より広い帯域幅、そして低遅延を提供し、多くの産業の変革に貢献すると期待されています。
産業用IoTとオートメーション：
インドにおける5Gの最も重要な用途の一つは、モノのインターネット（IoT）とオートメーションが急速に成長することが見込まれる産業分野です。低遅延と高い信頼性を誇る5Gは、リアルタイムのデータ伝送を可能にし、スマートファクトリー、自動運転車、遠隔監視システムなどを支援します。これらはすべて、あらゆる業界の生産性向上につながります。
ヘルスケアの進歩：
5Gは、遠隔医療、遠隔手術、リアルタイム診断のためのより高速で信頼性の高い通信を提供することで、インドのヘルスケア分野に革命をもたらす可能性を秘めています。5Gネットワークが提供する接続性は、特に地方や遠隔地において、インドのヘルスケアインフラの強化において極めて重要な役割を果たすでしょう。
