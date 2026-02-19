【うまい棒ケース】のアクテックが「リテールテックJAPAN」に出展致します！小間位置（ブース番号）：RT4106
アクテック株式会社（本社：大阪府、代表取締役社長：芦田知之、以下 アクテック）は、2026年3月3日（火）～3月6日（金）の四日間、東京ビッグサイトで開催される、「リテールテックJAPAN」に出展致します。
リテールテックJAPAN https://messe.nikkei.co.jp/rt/
小間位置（ブース番号）：RT4106
ハンディーターミナルやタブレットPCをキズやホコリから保護し、落下を防止するソフトケースを多数展示！
大切な機器を破損・故障から守ります！！
■ハンディーターミナルソフトケース
生地はナイロンを使用し、装着したまま操作が可能です。
キズやホコリ等から液晶とテンキーを保護するために、透明シートで覆っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340890/images/bodyimage1】
■ハンディーターミナルソフトケース（透明タイプ）
生地は透明シートを使用し、装着したまま操作が可能です。
ケースを装着したままで充電が可能です。
特に食品工場など、衛生管理が徹底された環境に適したケースです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340890/images/bodyimage2】
■タブレットPCソフトケース
生地は合成皮革を使用し、装着したまま操作が可能です。
付属のショルダーベルトで落下を防止し業務の安全化が図れます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340890/images/bodyimage3】
■４点固定ショルダーベルト
４点でタブレットPCを固定するベルトです。
タブレット操作時でも両手が塞がらないので、業務の効率化が図れます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340890/images/bodyimage4】
アクテックストア
https://actecstore.com
アクテックコーポレートサイト
https://actec1972.co.jp
X
https://x.com/actec1972
Instagram
https://www.instagram.com/actec1972
YouTube
https://www.youtube.com/@actec1972
Facebook
https://www.facebook.com/actec1972
配信元企業：アクテック株式会社
プレスリリース詳細へ