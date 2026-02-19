アイスマイリー、【WEB雑誌】物流・交通・運輸向けAI特集号！コスト削減や配送効率などDXを促進するAI活用をご紹介！
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、WEB雑誌「物流・交通・運輸向けAI特集」を公開しました。
「物流・交通・運輸向けAI特集」ではAI時代に必要なスキルを提供する4社をご紹介します。
今すぐ無料で資料請求
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/logistics_magazineform/
■物流・交通・運輸向けAIとは
物流・交通・運輸向けAIとは、ルート最適化や需要予測、画像認識を通じて現場の生産性を革新する技術の総称です。配送計画の自動化や積載率の向上、公共交通の混雑予測を実現し、属人的な業務を高度にデジタル化します。労働力不足が深刻化する中で、リアルタイムな動態管理や配送リードタイムの短縮を可能にし、コスト削減と環境負荷低減を両立。持続可能なインフラ構築と経営効率の最大化を支える、次世代の社会基盤です。
本書では、物流・交通・運輸向けAIで実績のあるAI 企業が、具体的な事例やユースケースを業界別にご紹介します。
■物流・交通・運輸向けAI提供企業
【資料概要】
・株式会社M2DS
┗物流 AI のデータ活用基盤
・株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ
┗文書の項目抽出・仕分・判定は AI にお任せ
・株式会社 言語理解研究所（ILU）
┗物流AI活用は「データ整備」から始まる
・株式会社Wanderlust
┗社内データの活用を基盤にした業務効率化
■「物流・交通・運輸向けAI特集」の入手方法
「物流・交通・運輸向けAI特集」（PDF資料）をお求めの企業担当者様は、下記の手順に沿って資料請求下さい。
１、下記、【今すぐ無料で資料請求】を押下します。
２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に「物流・交通・運輸向けAI特集」と記載の上、送信下さい。
３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
４、AIsmileyの担当より「物流・交通・運輸向けAI特集」をメールにて送付させていただきます。
※本資料は物流・交通・運輸向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、物流・交通・運輸向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。
Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。
企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。
URL：https://aismiley.co.jp/
・データ分析・数理最適化AIカオスマップ
https://aismiley.co.jp/ai_news/data-analysis-mathematical-optimization-ai-chaosmap-release/
・「物流・交通・運輸」のAI導入活用事例
https://aismiley.co.jp/case_ex_category/transportation-traffic/
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
