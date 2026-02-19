SolidCamera ブランドロゴ刷新のお知らせ
業務用IPカメラブランドとして信頼性を強化
IPカメラの販売を行うソリッド株式会社 カメラ事業部（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：徳岡 達人、以下 ソリッドカメラ）は、業務用IPカメラ・防犯カメラブランドとしての位置づけをより明確にするため、ブランドロゴを刷新しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342038/images/bodyimage1】
近年、IPカメラは単なる映像機器ではなく、法人・公共施設・インフラ現場などにおいて、安全管理や遠隔監視を支える重要な設備として活用されています。SolidCameraも、業務用防犯カメラとして多くの企業・自治体に導入される中で、より信頼性と汎用性を重視したブランド表現が求められていました。
従来ロゴは親しみやすさを重視していましたが、公共用途や法人向け製品としての信頼感をより明確に伝えるため、落ち着いた色調とシンプルな構成へと刷新しました。
新ロゴは、IPカメラが提供する「見守る視界」と「確かな記録」を安定したラインで表現しています。
上下のラインは、製品品質とサポート体制の信頼性を象徴し、中央のラインは広がる視野やレンズ断面をイメージしています。
今後もSolidCameraは、業務用IPカメラ・法人向け防犯カメラの専門ブランドとして、安定した製品供給と充実したサポート体制を通じて、企業・施設・公共空間の安全性向上に貢献してまいります。
【ソリッド株式会社について】
ソリッドは、あらゆるニーズに応えることのできる「複合商社」です。
■ 会社概要
会社名：ソリッド株式会社
代表者：代表取締役 徳岡達人
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
公式サイト：https://solidcamera.net/
配信元企業：ソリッド株式会社
