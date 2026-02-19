繋ごう命のピース 2026年3月19日 (木)10時～16時30分 BODYMAKERは献血活動を行います
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社
（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
2026年3月19日(木)10時～16時30分（休憩時間：12時30分～13時30分）BODYMAKERは献血活動を行います。
会場は、今年もBODYMAKER株式会社 本社内にて献血活動を実施します。いつもご協力いただいている方、はじめての方も是非、近隣にお知り合いの方がいらっしゃればお誘い頂ければ嬉しく思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342093/images/bodyimage1】
献血とは、病気の治療や手術などで輸血を必要としている患者さんの尊いいのちを救うために、健康な人が自らの血液を無償で提供するボランティアです。血液事業の日本国内では、少子高齢化等の影響により、主に輸血を必要とする高齢者層が増加し、若い世代が減少しています。
10～30代の献血協力者数はこの10年間で27％（2014年約219万人→2024年約160万人の約59万人）も減少しており、少子高齢化が今後ますます進んでいくと、血液の安定供給に支障をきたす恐れがあります。今後も患者さんに血液を安定的に届けるためには、今まで以上に若い世代の献血へのご理解とご協力が必要となります。
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp/shop/e/eblood/
献血会場になるBODYMAKER株式会社 本社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342093/images/bodyimage2】
献血風景
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342093/images/bodyimage3】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
2026年3月19日(木)10時～16時30分（休憩時間：12時30分～13時30分）BODYMAKERは献血活動を行います。
会場は、今年もBODYMAKER株式会社 本社内にて献血活動を実施します。いつもご協力いただいている方、はじめての方も是非、近隣にお知り合いの方がいらっしゃればお誘い頂ければ嬉しく思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342093/images/bodyimage1】
献血とは、病気の治療や手術などで輸血を必要としている患者さんの尊いいのちを救うために、健康な人が自らの血液を無償で提供するボランティアです。血液事業の日本国内では、少子高齢化等の影響により、主に輸血を必要とする高齢者層が増加し、若い世代が減少しています。
10～30代の献血協力者数はこの10年間で27％（2014年約219万人→2024年約160万人の約59万人）も減少しており、少子高齢化が今後ますます進んでいくと、血液の安定供給に支障をきたす恐れがあります。今後も患者さんに血液を安定的に届けるためには、今まで以上に若い世代の献血へのご理解とご協力が必要となります。
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp/shop/e/eblood/
献血会場になるBODYMAKER株式会社 本社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342093/images/bodyimage2】
献血風景
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342093/images/bodyimage3】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
プレスリリース詳細へ