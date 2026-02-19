BODYMAKER 岸和田カンカンベイサイドモール店が 2026年2月20日（金）より在庫処分売りつくし「岸和田閉店SALE」開催！ マシン展示品限りのお持ち帰り価格も決定！
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで
行っているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。感謝感激！ご愛顧いただきましたボディメーカー岸和田カンカンベイサイドモール店は、施設契約満了にともない閉店の運びとなりました。（3月29日（日）完全閉店）ボディメーカー岸和田カンカンベイサイドモール店では、日頃のご愛顧に対する感謝の気持ちを込めて、2月20日（金）より「岸和田閉店SALE」をスタートします。
今回、ボディメーカー岸和田カンカンベイサイドモール店では、岸和田店限定！特別価格が満載。目玉アイテムとして一例を紹介すると、これからの季節に活躍するｂｍｔｗ ＮＹＬＯＮトレーニングパーカー・ジャケット各種\3,990→\2,990の\1,000引き。サングラスやキャップなどアクセサリーが１点\990のところ２点で\1,100。またマシン展示品持ち帰り価格として30％OFF～半額などうれしい価格がてんこ盛り。まだまだ何が起こるかわからない岸和田閉店SALE。ぜひ、店頭へお越しください。
2月20日（金）より岸和田閉店SALE
在庫限りの特別価格も急遽決定！
▼2月20日配布「岸和田閉店SALE 」店舗チラシ表面
▼2月20日配布「岸和田閉店SALE 」店舗チラシ裏面
直営店舗情報
https://www.bodymaker.jp/shop/secure/store.aspx
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
