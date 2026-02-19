初心者から上級者まで！スキマ時間で気軽に取り組めるイラスト技法書『ゆる～く描こう！ らくらくイラスト入門』2026年2月20日発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『ゆる～く描こう！ らくらくイラスト入門』を2026年2月20日（金）より全国書店にて発売いたします。
著書5冊がいずれも人気、YouTube登録者数・約16万人の松村上久郎が教える"ゆる～くラクガキ気分で描いても、ちゃっかり絵がうまくなる本"
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342026/images/bodyimage1】
数々のイラスト技法書を手がけ、お絵かき講座やイラストメイキングを配信するYouTubeチャンネルでも大きな支持を集めている、人気漫画家兼バーチャルYouTuber・松村上久郎。
本書は著者が考える「スキマ時間にササっと描いて、ラクガキ感覚で練習し、気づいたらちょっぴり絵がうまくなっている」というコンセプトのもとに生まれた、気軽でノンストレスなイラスト技法書です。
ノートの端に描くような感覚で、読みながら描いていくだけ。小難しい理屈や長時間の座学は必要ありません。
ラクガキ感覚の練習を繰り返すうちに、人物の描き方や、魔法使い・侍・メイド等、多種多様なジョブ（職業）別の描くポイント、風景・一枚絵の描き方が自然と身につき、「伝わるイラスト」が描けるようになります。
本書に掲載されているのは、どれも「ほんのちょっとの工夫」ばかり。
次々と描き進めることで、読者のイラストをワンランク上の「ちょっと見せられるイラスト」へと変えてくれます。
イラスト初心者から、伸び悩みを感じている経験者まで。誰にでも始めやすいイラスト上達法です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342026/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342026/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342026/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12655
【著者紹介】
松村上久郎 （まつむら かみくろう）
イラストレーター、バンドデシネ作家（マンガ家）。イラストメイキング生配信や動画投稿をしているYouTubeが話題に。2017年、秀和システムより刊行された『辛くならない絵の描き方』がヒット。多くのイラストレーターから共感を得ている。
【商品情報】
ゆる～く描こう！ らくらくイラスト入門
●定価：1,650円（本体1,500円＋税10％）
●著者：松村上久郎
●ISBNコード:978-4-7986-4074-7
●JAN コード：9784798640747
●判型：A5判 176ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
