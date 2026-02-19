今の気分は何色ですか？その日の気分に合わせたカラーで楽しめる『文様パズルぬりえ』シリーズのスピンオフ第2弾！『気分で選べるカラー 色彩パズルぬりえ』2026年2月20日発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『気分で選べるカラー 色彩パズルぬりえ』を2026年2月20日（金）より全国書店にて発売いたします。
中毒者続出！ パズルぬりえスピンオフ第2弾、テーマは「気持ちに寄り添う色彩」
大好評のホビージャパン『文様パズルぬりえ』シリーズのスピンオフ第2弾が登場！
2024年4月に第1弾が発売されて以来、「家事も忘れて没頭してしまう」「早く新作が欲しい！」という声が絶えない同シリーズ。指定された色を一心に塗っていくと、美しく繊細な模様が現れます。
今回の新作では「色」をテーマにしたパズルぬりえを用意しました。
ただ色にこだわるだけではなく、色彩心理を取り入れ「落ち着きたい」「気分を高めたい」など、リラックスやエネルギーを高める効果が期待ができます。
カラーパズルぬりえが、あなたの気持ちを導いていきます。
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12657
【商品情報】
気分で選べるカラー 色彩パズルぬりえ
●定価：1,815円（本体1,650円＋税10％）
●著者：HJ技法書編集部
●ISBNコード:978-4-7986-4106-5
●JAN コード：9784798641065
●判型：A4変型判 80ページ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
