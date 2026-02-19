2月22日は“にゃん・にゃん・にゃん” 猫の日 猫好きの心をくすぐる、フルーツだけでできた花束ギフト登場 ～大切な“推し猫”や猫好きのあの人へ、甘くて可愛いサプライズ～
フルーツブーケ専門店「プレジール株式会社」は、2月22日の「猫の日」に向け、チョコレートを使用せずにフルーツのみで華やかにアレンジメント「フルーツブーケ」を、猫好きの方への特別なギフトとして提案いたします。
日本では2月22日を“にゃん・にゃん・にゃん”の語呂合わせから「猫の日」と呼び、愛猫家同士でプレゼントを贈り合う文化が広がっています。
本商品は、そんな猫を愛する気持ちを形にできる“食べられるサプライズ”です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342165/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342165/images/bodyimage2】
■ 猫好きの心を射抜く“かわいい×おいしい”体験
プレジールのフルーツブーケは、旬のフルーツを一口サイズにカットし、花束のようにアレンジしたギフト。
見た瞬間の可愛らしさと、食べた瞬間の美味しさの両方を楽しめるのが特徴です。
猫の日向けギフトとして本商品では、下記のようなところが特におすすめです。
・思わず写真を撮りたくなるビジュアル
・チョコレートを使用しないフルーツのみのヘルシーなアレンジメント
・フレッシュなフルーツの爽やかなおいしさ
「飾って楽しい → 食べて美味しい → 記念撮影で思い出が形に残る」
三段階の体験を提供します。
■ 花でもケーキでもない、新しい“猫の日プレゼント”
従来の猫の日ギフトは
・猫グッズ
・お菓子
・フラワーギフト
が主流でした。
しかしフルーツブーケは花のような華やかさ × スイーツの楽しさ × ヘルシーさを同時に満たす、新しいカテゴリーの贈り物。
健康志向の方や甘すぎるスイーツが苦手な方にも喜ばれています。
■ こんなシーンにおすすめ
猫好きの友人へのサプライズプレゼント
SNS投稿用の“映える”パーティー
推し猫・愛猫の記念撮影のお供
家族で楽しむ猫の日イベント
■ フルーツブーケとは
フルーツブーケは、アメリカ発祥のパーティーギフト。
旬の果物を花に見立ててアレンジした“食べられる花束”として、誕生日・記念日・季節イベントの贈り物として人気を集めています。
■ 商品概要
商品名：Aveline（アヴェリーヌ）
販売店：フルーツブーケ専門店 プレジール
https://fruit-bouquets.com/
商品ページ：https://fruit-bouquets.com/products/detail/4857
配送：クール冷蔵便（中国地方を除く本州地域）
■ 会社概要
会社名：プレジール株式会社
事業内容：フルーツギフト・フルーツブーケの製造販売
公式サイト：https://fruit-bouquets.com/
配信元企業：プレジール株式会社
