スクリューコンプレッサー市場は2035年までに185億米ドル規模に達する見込みスマート製造、石油・ガス産業の拡大、持続可能な圧縮技術に牽引され、年平均成長率（CAGR）4.69％を記録

