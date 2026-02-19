オンラインショッピング市場：製品カテゴリ別、プラットフォーム別、決済方法別、年齢層別、性別、流通チャネル別、エンドユーザー別、世界予測、2026年～2032年
オンラインショッピング市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.43%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、オンラインショッピング市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「オンラインショッピングレポート」ではプラットフォーム主導の発見、摩擦のない決済、迅速化されたフルフィルメント、規制の変化が、デジタルコマースの領域全体で価値創造をどのように再構築しているかを言及するほか、製品カテゴリー、プラットフォーム、チャネル、決済方法、人口統計、エンドユーザーの使用事例ごとに異なる消費者行動を説明する、実用的なセグメンテーションに基づく知見を分析します。
世界のオンラインショッピング市場規模は、2025年に505億5,000万米ドルと評価され、2026年の526億8,000万米ドルから2032年には685億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1928809-online-shopping-market-by-product-category.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 オンラインショッピング市場：製品カテゴリー別
第9章 オンラインショッピング市場：プラットフォーム別
第10章 オンラインショッピング市場：決済方法別
第11章 オンラインショッピング市場：年齢層別
第12章 オンラインショッピング市場：性別
第13章 オンラインショッピング市場：流通チャネル別
第14章 オンラインショッピング市場：エンドユーザー別
第15章 オンラインショッピング市場：地域別
第16章 オンラインショッピング市場：グループ別
第17章 オンラインショッピング市場：国別
第18章 米国：オンラインショッピング市場
第19章 中国：オンラインショッピング市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・オンラインショッピングの環境はどのように進化していますか？
実店舗小売の便利な代替手段から、消費者行動、企業戦略、物流ネットワークを形作る複雑なオムニチャネルエコシステムへと進化しました。
・最近の関税措置は調達や物流にどのような影響を与えていますか？
新たな関税および貿易措置の導入は、製品調達、着陸コスト、カテゴリーレベルの品揃え戦略に構造的な影響をもたらしました。
・競争力分析において重要な要素は何ですか？
プラットフォームの強み、物流能力、エコシステム提携の重要性が浮き彫りにされています。
