次世代AI検索「Felo」、株式会社Hakuhodo DY ONEへの導入インタビューを公開





デジタルマーケティングの最前線を担うHakuhodo DY ONE様が、なぜ数あるAIツールの中から「Felo」を選定し、どのように業務変革(DX)を実現されたのか。その背景と具体的な効果について、現場担当者様のリアルな声を掲載しています。





▼インタビュー記事 本文はこちら

https://official.felo.ai/ai-search-agent-handies-marketing-operations/









■記事の概要

情報流通量の増大により、リサーチ業務の負荷と品質のばらつきに課題を抱えていたHakuhodo DY ONE様。セキュリティ要件を満たしつつ、圧倒的な「日本語検索精度」と、結果をそのまま資料化できる「パワーポイント出力」が決め手となり、Feloを導入いただきました。

導入後は、調査から資料作成までの工程を2～3割短縮することに成功。精度の高い「たたき台」を早期に共有することで手戻りを防ぎ、チームの意思決定スピードも向上しています。記事では、現場での具体的な活用術や、AIの思考プロセスを可視化する新機能「LiveDoc」への期待についても語られています。AIと共創する業務変革のリアルな事例を、ぜひ詳細記事でご覧ください。









■Feloについて

Felo株式会社は、東京を拠点とするAIスタートアップ企業であり、革新的なAI検索エンジン「Felo」を開発・提供しています。Feloは、グローバルな情報アクセスを可能にし、言語の壁を越えた新しいコミュニケーション手段として注目を集めています。2025年、Feloは企業向け検索プロダクト「Felo Enterprise」を発表し、企業の内部データ検索や市場調査の効率化を支援し、より高度な情報活用を実現します。さらに、企業向けの「Agent Store」も提供を開始し、各企業のニーズに応じたカスタマイズ可能なAIエージェントの導入を可能にしました。





Felo導入企業の活用事例

・コンサルティング業界：社外ナレッジの横断検索・提案資料作成支援

・金融業界 ：企業・市場の分析、競合情報の自動要約

・人材業界 ：求人原稿・職務経歴書の生成、業界調査

・製造業 ：製品比較調査、市場動向レポート作成

・教育・研究機関 ：学術論文の要約、研究テーマのリサーチ支援





Feloは今後も、AI技術を活用した革新的なソリューションを提供し、企業の業務効率化とDX(デジタルトランスフォーメーション)推進をサポートしていきます。





▼サービスサイト

https://felo.ai/ja/search









■会社概要

Feloは、日本市場に特化したEnterprise AIアプリケーションのリーディングカンパニーとして、これからも企業のイノベーション創出と業務基盤の高度化を支援していきます。





社名 ： Felo株式会社

所在地 ： 東京都千代田区丸の内1丁目5-1 新丸の内ビルディング10階

設立年月： 2024年7月

運営 URL： https://felo.ai/ja/search