ビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下 ビートレンド)は、当社が提供するスマートCRMプラットフォーム『betrend』を活用し、株式会社創龍(本社：東京都新宿区、代表取締役：上田 洋之)が運営するラーメン店『野方ホープ』の会員証アプリ『野方ホープ公式アプリ』(以下 本アプリ)の提供を開始しました。





『野方ホープ公式アプリ』アイコンとホーム画面(イメージ)





■ 『野方ホープ公式アプリ』概要

東京都、神奈川県を中心に9店舗を展開する『野方ホープ』の会員向けアプリです。

ご来店時には電子スタンプ押印による来店ポイントが獲得でき、貯まったポイントに応じて、お得なクーポンと引き換えることができます。また、『野方ホープ』オリジナルデザインのスクラッチ機能も搭載しており、1日1回、楽しみながらポイントを貯めることができます。

本アプリ開発により、『野方ホープ』の顧客の見える化や分析、リピーター促進のための施策強化の実現が期待されています。





スクラッチ画面とポイント画面





■ 『野方ホープ公式アプリ』の主な機能

● お知らせ

キャンペーン情報や新商品販売情報など、最新情報をプッシュ通知にてご案内します。

● スタンプ／ポイント

ご来店時、店舗にある電子スタンプ押印によりポイントが獲得できます。

● スクラッチ

1日1回開催される抽選機能です。

● クーポン

会員限定クーポンを一覧表示します。

● 店舗情報

キーワード検索やGPSによる最寄り店舗検索ができます。









■ 『野方ホープ公式アプリ』

料金：無料

Android／iOS： https://advs.jp/cp/appredir/soryu1988









■ 株式会社創龍について

1988年創業の株式会社創龍は、「野方ホープ」を中心に東京・神奈川エリアでラーメン店を展開しています。背脂醤油の先駆者として伝統を守る一方、「銀座 創龍」など時代の感性を捉えた新業態の創出にも注力してきました。

私たちの使命は、飲食を通じてお客様の心に喜びを届けること。一杯のラーメンはもちろん、滞在中のわずかな時間でどれだけ満足を生み出せるかを追求しています。世代を問わず、あらゆる方の心に寄り添う最高の「日常食」を目指し、食を通じた豊かな体験を提供し続けます。

ウェブサイト： https://www.nogata-hope.com/company/









■ スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。





『betrend』サービス紹介動画： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト： https://www.betrend.com/service









■ ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト： https://www.betrend.com/





※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。