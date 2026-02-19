親子で夢中になる室内遊園地『キッズランドUS mini 東京吉祥寺店』2/14(土)リニューアルオープン
巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマート株式会社(所在地：三重県伊勢市、代表取締役社長：小山 毅志)は、室内遊び場『キッズランドUS mini 東京吉祥寺店』(所在地:〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-12-10 西友吉祥寺店6F)を2026年2月14日(土)にオープンいたしました。
【公式サイト】キッズランドUS： https://kidslandus.com/
●キッズランドUS mini
キッズランドUS miniは、小学4年生までのお子様とその保護者様を対象とした、家族で楽しく遊び、かけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。
吉祥寺駅近くの室内遊び場！お買い物帰りや習い事後のスキマ時間に、おトクな価格で気軽にご利用いただけます。さらに、受付後の出入り自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。
暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。
●園内にはユニークでスペシャルな遊びが盛りだくさん！
【ボールプール】
ボールプールの中に、からくり装置を伝ってボールが転がる仕掛けや、惑星のようなエアー遊具を設置。
ボールプール
【セルフ写真館】
スマホひとつで気軽に記念撮影をお楽しみいただけるセルフ写真館では、本格的な撮影セットに、お子様用衣装や撮影用小物を追加料金なしでご利用いただけます。
セルフ写真館
【おままごとコーナー】
可愛いお野菜の収穫や、お料理ごっこを楽しめるインドア派のお子様にオススメのコーナー。
おままごとコーナー
【アーケードゲーム】
親子一緒に盛り上がって楽しめるアーケードゲームもフリープレイで遊び放題。
フリープレイのゲームコーナー
●雨の日も天候を気にせず室内でアクティブに遊べるコーナーも
【公園コーナー】
トランポリンやすべり台など公園でお馴染みの遊具が集結。雨の日も寒い日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。
公園コーナー
【スーパージャングルジム】
巨大ジャングルジムの中に、すべり台や吊り橋などの仕掛けが詰め込まれたキッズランドUS名物の人気アスレチック。
スーパージャングルジム
【カートコーナー】
お気に入りのカートを選んでコーナー内のドライブをお楽しみいただけます。
カートコーナー
名称 ： キッズランドUS mini 東京吉祥寺店
所在地 ： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-12-10 西友吉祥寺店6F
オープン日： 2026年2月14日
園内面積 ： 約385m2
URL ： https://kidslandus.com/shop/tokyo-kichijoji/