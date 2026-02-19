株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、天然ラベンダー精油※1配合のミストローション『スクワランスパローション(ラベンダー)』を2026年4月20日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

『スクワランスパローション(ラベンダー)』は、ラベンダー精油※1がやさしく香る、日中用ミスト化粧水です。スプレーの形状を見直し、従来品のスクワランスパローションよりもさらに肌あたりのよい、きめ細かなミストを実現しました。天然温泉水※2をはじめ、スクワラン、ヒアルロン酸Na、セラミドNPなどの保湿成分も贅沢に配合。独自の「VCナノ乳化法」ナノテクノロジーで、微粒子化したうるおい成分が角質層まで浸透し、バリア機能を守ります。さらに、スキンプロテクト※3機能で日中の様々な外的要因による肌ダメージから肌を守ります。

スリムな容器で持ち歩きにも便利。メイクの上からも使用でき、乾燥が気になるときにさっとひと吹きでうるおい補給が可能です。ラベンダーの香りがふんわりと広がり、日中のスキンケアタイムに心地よいひとときを届けます。





『スクワランスパローション(ラベンダー)』1,540円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： スクワランスパローション(ラベンダー)

容量・価格： 60mL 1,540円(税込)

商品特長 ： ◎天然ラベンダー精油※1がやさしく香り、肌の水分補給と共に

心もリラックス。

◎独自技術「VCナノ乳化法」で、微粒子化した保湿成分が

角質層まで浸透し、バリア機能を守ります。

◎美肌の湯として知られる岡山県「湯原温泉」の温泉水※2を配合。

◎保湿成分スクワラン、ヒアルロン酸Na、セラミドNPを配合し、

うるおいで満たされた、キメの整ったなめらかな肌印象へ導きます。

◎ツバキ花エキス※4を配合。日中のチリ、ほこり、PM2.5などの

外的刺激から肌を守ります。

◎スリムなボトルで、携帯にも便利です。

使用方法 ： 目と口を閉じ、顔から15cmくらい離して肌に直接スプレーし、

手のひらで軽くなじませます。

素肌はもちろん、メイクの上からもお使いいただけます。





※なくなり次第、終了となります。





※1 ラベンダー油

※2 皮膚コンディショニング成分

※3 さまざまな外的トラブルから肌を守ること

※4 エモリエント成分









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





