株式会社サイカ(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：平尾 喜昭、以下 サイカ)は、2026年3月3日に開催される「MarkeZine Day 2026 Spring」に、株式会社トリドールホールディングス KANDOコミュニケーション本部 マーケティング部 マーケティング戦略課 課長 兼 株式会社丸亀製麺 マーケティング本部 エクスペリエンスデザイン部 部長を務める間部 徹氏と登壇いたします。サイカのConsulting本部 Data Science & Analysis部 部長 高木 基伸とともに、「DataScience for Growth 丸亀製麺流・“勝率”を最大化するデータサイエンス活用法 ――不確実性を突破する意思決定の要諦とは」と題したセッションを行います。





サイカ、マーケティングの「今」を網羅するイベント『MarkeZine Day 2026 Spring』に登壇





■「MarkeZine Day 2026 Spring」について

MarkeZine Day(マーケジンデイ)は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として、2007年9月の第1回を皮切りに、東京をはじめ全国5都市で開催されてきました。





今回は、「Adapt & Advance ～適応し、前進しよう～」をテーマに、目の前の複雑化する環境や条件に「適応(Adapt)」し、さらに「前進(Advance)」していくための最新の取り組みが各社から共有されます。サイカは、データドリブン・マーケティングのさらなる普及・発展に寄与するため、本イベントに協賛いたします。

https://event.shoeisha.jp/mzday









■サイカが登壇するセッションについて

あらゆる常識が塗り替えられる「Adapt & Advance」の時代、過去の成功体験という“経験則”だけで適応し続けることは困難を極めます。そうした中でも成長を続ける丸亀製麺は、この不確実な市場にいかに適応し、勝負を仕掛けているのでしょうか。





その鍵は、マーケターの鋭い「仮説」と、それを裏支えする「データサイエンス」による勝率の向上にあります。





本セッションでは、同社の意思決定を支えるデータサイエンスの取り組み事例を公開します。分析結果を単なる報告で終わらせず、戦略設計・そしてビジネスの勝率を引き上げる「武器」へと昇華させるための、リードナー(推進者)としての向き合い方を紐解きます。





AIが進化する今こそ問われる、人間ならではの感性が導く仮説力とデータサイエンスの融合。不確実な環境下で、確信を持って次の一歩を踏み出すための「データドリブンな意思決定の要諦」を、丸亀製麺でデータ活用を推進する間部氏と、サイカでデータアナリストを務める高木がお届けします。









■このセッションで学べるポイント

・不確実な環境下で“勝率”を最大化するための「データドリブンな意思決定の要諦」

・分析結果を単なる報告で終わらせず、事業成果を生み出す「武器」へと昇華させる活用法

・マーケティングの枠を超え、経営・事業成長にまで踏み込んだデータ活用の最新事例









■セッション概要

・日時 ：2026年3月3日(火) 15:20-15:50

・会場 ：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス(東京・リアル開催)

・テーマ：DataScience for Growth 丸亀製麺流・“勝率”を最大化するデータサイエンス活用法 ――不確実性を突破する意思決定の要諦とは









■登壇者

● 間部 徹氏

株式会社トリドールホールディングス KANDOコミュニケーション本部 マーケティング部 マーケティング戦略課 課長 兼 株式会社丸亀製麺 マーケティング本部 エクスペリエンスデザイン部 部長

株式会社トリドールホールディングス／株式会社丸亀製麺 間部 徹氏





コンビニエンスストア事業会社に新卒入社し、店長・SVを経験後マーケティング部にてデータ活用・CRM推進を経験。その後デジタルエージェンシーを経て2019年1月にトリドールに入社。

「データで未来をつかむこと」を基本スタンスとして、データ分析・活用を軸としながら、丸亀製麺の持続的な事業成長を推進するため、マーケティング部に限らず部門横断でデータドリブンに意思決定していくことに取り組む。

https://www.toridoll.com/





● 高木 基伸

株式会社サイカ Consulting本部 Data Science & Analysis部 部長

株式会社サイカ 高木 基伸





東京大学大学院理学研究科物理学専攻修了。研究員として基礎物理学実験分野の研究に従事。実験データなどの解析を通して、データ分析、統計学を学ぶ。マーケティング分野のデータ分析に興味を持ち、サイカへ参画。

サイカではMMMによる広告評価の分析やCRM分析など、マーケティング全般の幅広い分析支援を行ってきた。現在は、分析プロジェクトにおけるディレクションも担当している。

https://xica.net/









■会社情報

サイカは、“ビジネスの成長スパイラルをつくるデータサイエンスファーム”です。

高精度なデータサイエンスを駆使して、「市場・顧客メカニズムの解明」「戦略の構築」「組織を巻き込む実行力の強化」「ナレッジを蓄積するデータ基盤の構築」を支援し、ビジネスで“勝ち続ける”ための成長スパイラルを実現します。

国内外を代表するデータサイエンティストや研究者をはじめとして、戦略コンサルティング、組織の実行支援、テクノロジー実装など、各方面の経験豊富な人材から構成される高い応用力を備えたチームで、クライアントのビジネスを支援しています。





代表者 ： 代表取締役社長CEO 平尾 喜昭

所在地 ： 東京都港区六本木3丁目1-1 六本木ティーキューブ14F

設立 ： 2012年

