ズーラシアンブラス(制作会社：株式会社スーパーキッズ)は、2026年5月17日(日)にコンサート「ズーラシアンブラス・ショー」を、茅ヶ崎市民文化会館 大ホールにて開催いたします。





イベント詳細： https://www.superkids.co.jp/z-brass/concert/2605ZBS/





ズーラシアンブラスショー1





■1曲たりとも“マトモ”に演奏しません！？確かな演奏技術に裏付けられた抱腹絶倒の音楽ショー

最初から最後まで、「冗談音楽」一本勝負。動物たちのコミカルなパフォーマンスと超絶技巧・一流の音楽で、大いに笑っていただくコンサートです。

ズーラシアンブラスはデビュー当時からお笑いネタが大好きでコンサートでは必ず数曲レパートリーに入れており、その集大成として2020年10月にDVD「ズーラシアンブラス・ショー」をリリースしました。その後コンサートとして21年から上演し、毎年好評を博しています。

普段の「音楽の絵本」コンサートでは真面目なクラシックから冗談音楽まで、様々な楽曲を組み合わせてプログラムを組み立てておりますが、こちらの公演では冗談音楽に振り切ってお届けします。“マトモ”なクラシックは1曲も演奏しませんので、悪しからず、ご了承ください！





「どうしてもボレロやりたくないスマトラトラ」

https://www.youtube.com/shorts/TipjEWBn_w0





サキソフォックス





サキソフォックス ラトゥール





■2025年に大バズりした「ボレロ」が再演！？

「ボレロ」の難しすぎるソロパートから逃げようとするスマトラトラの姿が大バズり。YoutubeとTiktokの再生回数が計1,200万回を超えました。今回の演奏曲目に「ボレロ」の文字はないものの、フライヤーには「そしてボレロ」の記載が......これは再演の予感！？

他にも個性豊かな動物たちが大活躍。「誰も寝てはならぬ」では当然、寝ぼすけのマレーバクが寝ないわけもなく…。「パーカッションショータイム！」ではパーカッションのドールとナマケモノのコンビが盛り上げます。





パーカッション ナマケモノ





ナマケモノとドール





【公演概要】

イベント名： ズーラシアンブラス・ショー

開催日時 ： 2026年5月17日(日) 開演14：00／開場13：15

会場 ： 茅ヶ崎市民文化会館 大ホール(神奈川県茅ヶ崎市)

料金 ： 全席指定 大人4,000円・学生(25歳まで)3,500円・

子ども(3歳～小学生)2,500円 ※0歳より入場可。3歳から有料。

2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)

主催 ： 株式会社スーパーキッズ

チケット ： スーパーキッズチケットセンター：

https://www.superkids.co.jp/ticket/

ローソンチケット： https://l-tike.com

TEL ： 0467-85-1123 営業時間9：00～22：00(茅ヶ崎市民文化会館)

出演 ： ズーラシアンブラス、サキソフォックス、

弦うさぎ ベス(ピアノ)

演奏曲 ： テールゲートキング、主よ人の望みの喜びよ、誰も寝てはならぬ、

パーカッションショータイム！、一週間の歌、そして神戸 ほか









【ズーラシアンブラスとは】

指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。クラシック音楽における絵本のような役割ができれば…と2000年に誕生しました。2010年には「横浜観光コンベンション特別功労賞」を、2011年には「キッズデザイン賞」において最優秀賞(経済産業大臣賞)を、2023年には「日本管打・吹奏楽アカデミー賞(演奏部門)」を受賞しました。2014年にはコンサートの取組が高く評価され、株式会社スーパーキッズは経済産業省より「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。また2024年度には高校音楽の教科書に掲載。多数のCD、DVDのみならず、楽譜もリリースし、金管アンサンブル界の裾野を広げています。

「弦うさぎ」(うさぎの弦楽四重奏)「サキソフォックス」(キツネのサックス四重奏)といった動物の仲間たちと行う、親子のためのコンサート「音楽の絵本」は、全国各地のホールで話題となり、海外公演も含め年間約150を数えます。2011年にはオーケストラ「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」を結成。これまでのコンサートから更に一歩踏み出し、慣れ親しんだ音楽をより交響的に紡ぐ「シンフォニック童謡」をテーマに展開。子どもたちのクラシック音楽への興味を一層高めています。

「ズーラシアンブラス」は、これからも音楽の素晴らしさを知る糸口を提供していきたいと思っています。





指揮者 オカピ





ズーラシアンブラスショー2





ズーラシアンブラスショー3





【制作コンセプト】

素晴らしい文学作品を読んで聞かせても、小さな子どもがその世界に入り込んでいくことはすぐにはできません。そのために文学の世界には「絵本」と言う素晴らしい芸術の入り口が用意されています。音楽の世界にも童謡という子どもたちへの贈り物がありますが、歌詞に頼らないクラシックの世界では絵本のような分かりやすい入り口がなかなかありませんでした。ズーラシアンブラスはクラシック音楽における絵本の役割ができれば…と考えられ、そして誕生しました。





トロンボーン軍団





トランペット インドライオン





ドレスを着たスマトラトラ