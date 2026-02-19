ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農東京」では、「東京都産和牛 東京ビーフ カルビ１ｋｇ」を販売しています。

東京ビーフは、青ヶ島など東京生まれの牛や、家畜市場から導入した牛を東京町田などで肥育した東京育ちの東京都産黒毛和牛です。年間出荷頭数が数十頭で、他のブランド牛に比べ圧倒的に頭数が少ないことから、「幻の黒毛和牛」と称されることもあります。きめが細かく、つやのある肉質と、低融点で口どけが良く甘みと旨味のある脂が好評をいただいています。※東京ビーフの素牛には東京都外から導入した素牛も含まれます。

また、当サイトでは現在、クーポンの使用で対象商品を２０％ＯＦＦでお得に購入できる「年度末大決算セール」を３月中旬まで開催中です。東京都からは「東京都産和牛 東京ビーフ」のほか、「八丈フルーツレモン」「熟成芋プレミアム紅はるか」など、約３０商品を出品中です。

さらに、２月１９日（木）までのご注文で、「２月９日はにくの日！和牛を食べようキャンペーン」につき、対象の和牛商品を「お客様送料負担なし」でお届けいたします。

この機会に、ＪＡタウンのショップ「ＪＡ全農東京」をお得にご利用いただけます。

○【ご家庭用】東京都産和牛 東京ビーフ カルビ１ｋｇ

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3501-35010023/

＜年度末大決算セール 東京都おすすめ商品＞

○【贈答箱】八丈フルーツレモン約２ｋｇ優品Ｍサイズ

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3501-35010004/

○ＪＡ東京あおば「熟成芋プレミアム紅はるか」４ｋｇ

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3501-35010080/

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。※クーポンのご利用には会員登録が必要です。※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【２月９日はにくの日！和牛を食べようキャンペーン概要】

ア．期 間：令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）イ．内 容：期間中、対象の和牛商品を「お客様送料負担なし」で購入できます。※送料はＪＡ全農が負担します。※規定数に達した場合は予定より早く終了することがあります。ウ．ＵＲＬ ：https://www.ja-town.com/shop/e/ewagyucp/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

