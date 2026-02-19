ライフスタイルカンパニー株式会社は、コスメブランドMilleFée(ミルフィー)から、ディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」シリーズの限定デザインパフを発売いたします。本製品は2026年2月19日11時よりMilleFée公式サイト、Qoo10、楽天市場店など各種オンラインストアで販売を開始予定。店頭では3月初旬より全国のドン・キホーテにて先行販売、4月初旬にはバラエティショップにて順次販売を開始予定です。(いずれも一部店舗を除く)

商品紹介

https://www.millefee.jp/products/mf37

キャラクターの可愛らしさをそのまま形にしたメイクパフ。「プーさん」「ピグレット」「ティガー」の愛らしい表情をデザインしたフェイスパフが新登場。キャラクターの個性をそのまま形にしたデザインで、思わず手に取りたくなる可愛らしさが魅力的なアイテムです。

フェイスパウダー、クッションファンデーション、チークなど、用途に合わせて使い分けできるラインナップ展開で、メイクタイムがより楽しくなること間違いなしです。並べて飾るだけでも存在感抜群。思わず全種類集めたくなる可愛さが魅力です。

商品情報

パウダーパフ《プー》\660(税込)大きめサイズのモチふわパウダーパフ。肌にやさしいふわふわ素材＆ひと塗りでムラなく仕上がる使用用途：プレストパウダー・パウダーチークなど

リキッドパフ《プー》\660(税込)両面使える、モチモチ弾力のやわらかパフ。大きめサイズでメイクの時短にも！使用用途：リキッド系アイテム全般

クッションファンデパフ《プー／ピグレット》\660(税込) 2個入り軽い質感で肌にぴったり密着。濡らして使うとツヤ感仕上がりに。使用用途：クッションファンデーションなど

指パフ《プー／ピグレット／ティガー》\660(税込) 3個入りまるで指先のような使いやすさ。コンパクトなサイズで持ち運びにもぴったり！使用用途：シェーディング・パウダー・コンシーラー、クリームチークなど

※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

取扱場所

・オンラインショップ：2026年2月19日(木) 11時より順次販売開始MilleFée公式サイト、Amazon、Qoo10、楽天、TikTok Shopなど

2026年3月初旬にて全国のドン・キホーテで先行販売予定（いずれも一部店舗を除く）2026年4月初旬にて全国のバラエティショップにて販売予定（いずれも一部店舗を除く）

MilleFée（ミルフィー）について

MilleFée（ミルフィー）は、海外コスメの代理店をしていた当社が、「海外トレンドをもっと日本の皆様が普段のメイクに取り入れられる商品にアレンジしたい」という思いを込めて作った自社コスメブランドです。ブランド名はフランス発祥のお菓子「Millefeuille（ミルフィーユ）」にちなんでトレンドやワクワク感など、使うたびに心がときめくようなコスメになるようなこだわりを織り交ぜたコスメをプロデュースしております。ミルフィーの中でも特に人気アイテムであるぷくぷく涙袋パレットはSNSで合計28万いいね以上を獲得した人気商品で、店頭でも売り切れが続出しました。また「脱出おひとり島」にも出演したキム・アリンさんを起用した商品ビジュアルも話題となりました。

MilleFée Official HP / SNS

HP：https://www.millefee.jp/Instagram：https://www.instagram.com/millefee_official/X：https://twitter.com/Millefee_cosme/TikTok：https://www.tiktok.com/@millefee_official

会社概要

ブランド名： MilleFée（ミルフィー）会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社TEL：03-6262-8580 （営業のご連絡は問い合わせフォームよりお願いいたします。）URL：https://lifestyle-co.fun/