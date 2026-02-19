『頭文字D』AE86マウスが完全刷新！リトラクタブルライト可動ギミック搭載モデル、オンライン予約開始

『頭文字D』の人気キャラクター藤原拓海のトヨタ AE86をモチーフにした無線マウスが、CAMSHOP.JPより予約販売開始となりました。CAMSHOP.JP（石川県白山市／運営：株式会社フェイス）が企画する本商品は、『頭文字D』に登場する伝説のマシンAE86をモチーフにした旧モデルからデザインを全面刷新し、『頭文字D』の世界観をより深く体感できる一台へと進化しました。ボディサイズは手にしっかり馴染むよう再設計され、操作時の安定感と快適性を両立。長時間使用してもストレスを感じさせない仕上がりです。さらに最大の注目ポイントは、象徴的なリトラクタブルライトの開閉ギミックを搭載したこと。ライトを実際に上げ下げできる仕様となり、実車さながらの演出を手元で楽しめます。使うたびに"走り"の記憶がよみがえる、『頭文字D』ファンの心を直撃する新生AE86マウスが誕生しました。ミニカーのような見た目のマウスは、細部のディテールにまでこだわった仕上がりで、ヘッドライト・リアライトも点灯する本格仕様。使わない時はデスクに手のひらサイズのミニカーとして飾っておくことができます。ご購入特典として、オリジナルデザインのマウスパッドが付属します。（3種のうちいずれか1つが付属）ぜひこの機会にお求めください。Ⓒしげの秀一／講談社電源を入れるとフロントライト、バックライトが点灯。トヨタ自動車、講談社公認のライセンス商品です。

●ヘッドライトが開閉可能。

● **特製マウスパッド付属！(マウスパッドはマウスのパッケージ内に封入されております。3種類のいずれかが当たります。)**

商品詳細

サイズ本体 ：全長10.5cm x 幅4.3cm x 高さ3.8cm箱 ：19.5cm × 12.5cm × 5.5cm重さ ：およそ 40gパッド：21.5cm × 18cm素材 ：ABS樹脂生産国：中国電源 ：単3電池1本(別売)使用JAN前期：4570138441359 (品番：441359)後期：4570138441366 (品番：441366)

販売元

会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593