国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、WEB雑誌「物流・交通・運輸向けAI特集」を公開しました。「物流・交通・運輸向けAI特集」ではAI時代に必要なスキルを提供する4社をご紹介します。

■物流・交通・運輸向けAIとは

物流・交通・運輸向けAIとは、ルート最適化や需要予測、画像認識を通じて現場の生産性を革新する技術の総称です。配送計画の自動化や積載率の向上、公共交通の混雑予測を実現し、属人的な業務を高度にデジタル化します。労働力不足が深刻化する中で、リアルタイムな動態管理や配送リードタイムの短縮を可能にし、コスト削減と環境負荷低減を両立。持続可能なインフラ構築と経営効率の最大化を支える、次世代の社会基盤です。本書では、物流・交通・運輸向けAIで実績のあるAI 企業が、具体的な事例やユースケースを業界別にご紹介します。

■物流・交通・運輸向けAI提供企業

【資料概要】・株式会社M2DS┗物流 AI のデータ活用基盤・株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ┗文書の項目抽出・仕分・判定は AI にお任せ・株式会社 言語理解研究所（ILU）┗物流AI活用は「データ整備」から始まる・株式会社Wanderlust┗社内データの活用を基盤にした業務効率化

■「物流・交通・運輸向けAI特集」の入手方法

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/・データ分析・数理最適化AIカオスマップhttps://aismiley.co.jp/ai_news/data-analysis-mathematical-optimization-ai-chaosmap-release/・「物流・交通・運輸」のAI導入活用事例https://aismiley.co.jp/case_ex_category/transportation-traffic/

