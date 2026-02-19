亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『75g 亀田の柿の種 トレイルミックス』(以下：『亀田の柿の種 トレイルミックス』)を全国のスーパーマーケットにて3月2日（月）より3月末までの期間限定で発売します。また、食べきりサイズの『33g 亀田の柿の種 トレイスミックス』を2月23日（月）より全国のコンビニエンスストアにて先行発売、3月9日（月）より全国のスーパーマーケットにて3月末までの期間限定で発売します。

■忙しい毎日に“カリッと気分転換”！おやつ時間をカラフルに彩る5種mix

近年、働き方の多様化による気分転換需要の拡大、健康意識の高まりを背景に、おやつを楽しむシーンが広がっています。「甘いものとしょっぱいものを一度に味わいたい」「満足感のあるものを少し楽しみたい」などおやつニーズもますます多様化しています。 『亀田の柿の種 トレイスミックス』は、お菓子ならではのワクワク感と、素材由来の栄養・おいしさをバランスよく組み合わせた、おやつにぴったりなミックス菓子です。カリッとした亀田の柿の種・コクのある甘さのミルクチョコ柿の種、ザクッと食感のバナナチップス、香ばしい素焼きアーモンド、まろやかな甘さの素焼きカシューナッツ、5つの素材が織りなす多彩な食感と味わいを1袋でお楽しみいただけます。軽快な食感と甘さでリラックスすることができ、仕事や家事の合間の気分転換にぴったりです。さらに、素材由来のビタミンＥや鉄分も含まれているため、「お菓子が好きだけれども、健康も気になる」という方にもおすすめしたい一品です。 商品パッケージは、5種mixであることを分かりやすく伝えるため、配色にこだわりました。いつもの「亀田の柿の種」とは一味違う、カラフルで楽しい雰囲気のパッケージデザインに仕上げています。

【商品概要】

1. 商品名 33g 亀田の柿の種 トレイルミックス2. 発売日 / 販売期間 2026年2月23日（月）～3月末まで：コンビニエンスストアにて先行発売2026年3月 9日（月）～3月末まで：スーパーマーケットにて発売3. 価格（税抜） / （税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 168円前後 / 180円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケットなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

1. 商品名 75g 亀田の柿の種 トレイルミックス2. 発売日 / 販売期間 2026年3月 2日（月）～3月末まで3. 価格（税抜） / （税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 320円前後 / 345円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。