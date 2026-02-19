世界で7,000万人以上が利用するデジタル金融サービス「Revolut（読み：レボリュート）」を日本でサービス提供するREVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：巻口 クリスティナ 蓉子、以下レボリュート）は、この度、空港の保安検査（手荷物検査）通過時間をあらかじめ予約することで素早く手荷物検査を通過でき、よりストレスフリーに海外旅行を楽しめる「ファストトラックパス」サービスの提供を開始いたしました。ファストトラックパスは世界90以上の空港で利用でき、お客様のご利用のRevolutプランに関わらずお一人あたり720円から購入いただけます。本パスは空港ラウンジを割引料金で利用できる「ラウンジパス」*1 と一緒に活用することもでき、空港での時間を余裕を持って有効活用しながらよりストレスフリーな旅行を楽しむことができます。※ ファストトラックパスもラウンジパス同様に、ご同伴の方のパスも合わせてご購入いただけます。※ ファストトラックパスの料金はRevolutの全プラン統一料金であり、ご利用の空港により異なりなす。また上記記載の最低料金は2026年2月19日時点での料金です。◾︎ファストトラックパスの使い方 1. アプリのホーム画面から「ライフスタイル」をタップし、「ファストトラック」をタップ 2. 出発空港、到着空港とターミナルを選択3. 日付と時間帯を追加し、必要なパスの数を選択4. 支払い手続きを完了 5. 旅行当日に、再度アプリのファストトラックを開き「有効なパス」を選択すると、予約した時間帯の3時間前からQRコードパスが表示されます◾︎ご注意ファストトラックパスを購入いただける期限、また購入したファストトラックパスの無料キャンセルの可否やキャンセル可能な期間については空港や便により異なります。購入の際にアプリに表示される内容をご確認ください。詳細については、ファストトラックパスに関するFAQ( https://help.revolut.com/ja-JP/help/app-features/airport-fast-track/ )をご覧ください。ファストトラックパスの利用規約( https://www.revolut.com/ja-JP/legal/airport-fast-track-pass/ )が適用されます。日本国内の空港は対象外です。◾︎スマートで安全な海外体験を可能にするRevolutの主なサービスRevolutのお客様は、お得な両替レートかつ手数料を最小限に抑えた多通貨決済機能をはじめ、リアルタイムの決済通知や細かなセキュリティ機能によって、海外旅行中のお金をよりスマートかつ安全に、アプリ一つでシームレスに管理できるサービスを提供しています。- お得なレートで好きな時にアプリ内で無料で両替*2 - 事前両替の有無に関わらず、150以上の通貨でのカード決済*2 - 海外通貨でのカード決済時の海外事務手数料が0%- タッチ決済（Apple Pay/Google Pay）対応- リアルカードで海外ATMで所定の限度額まで手数料無料で現金引き出し*3 - 高度なセキュリティ機能：- 決済ごとのリアルタイムアプリ通知- 万が一Revolutカードを紛失した際、アプリ内で簡単にカード一時停止、その解除が可能- オンライン取引、タッチ決済、磁気ストライプ決済、ATM引き出しやGPS機能のオンオフで不正取引を防止する- カードごとに利用上限額設定できる使いすぎ防止機能- 割り勘機能：グループ請求機能でグループでの費用を追跡し（複数の異なる通貨で支払われた場合でも）アプリ内で即時精算または旅行終了時に好きな割合で即座に一括精算が可能- 共同アカウント：世界中どこでもご利用者二人のお金を共有・管理でき、面倒な通貨換算や割り勘がいらなくなる無料の透明なお財布機能- 個人間送金（P2P）：世界中どこにいても何時でもご利用者同士なら瞬時に無料でお金のやりとりが可能- eSIMサービス：100カ国以上で安定したモバイルデータ通信がアプリでシームレスに利用できる。Revolutアプリ内でRevolut eSIMとデータプランをアプリ内で購入でき、データ残量のリアルタイム確認可能- 帰国後、残った外貨を好きな時に円に戻し、日常の決済に利用可能レボリュートは今後も引き続き、お客様が日々のお金をより自由度を持って管理できるようなサービスおよび機能を拡充してまいります。---*1 ファストトラックパスは全てのプランのお客様にご利用いただけます。 ご利用いただける空港やラウンジには限りがあります。パスをご購入いただく前に、アプリからご利用いただけるラウンジをご覧ください。 2時間以内に複数のラウンジを利用することはできません。ラウンジの利用時間は、各ラウンジの利用規約により異なりますが通常は2～3時間です。 ラウンジのご利用およびアクセスには、弊社提携企業と加盟ラウンジのご利用条件、ならびに弊社の空港ラウンジ利用規約(https://www.revolut.com/ja-JP/legal/dragonpass-lounges/)が適用されます。2* スタンダードプランのお客様は、為替市場の時間外（米国東部標準時間：金曜日午後5時～日曜日午後6時。日本時間：土曜日午前7時～月曜日午前8時／サマータイム：土曜日午前6時～月曜日午前7時）の両替に1％の為替手数料が発生します。 また、両替の無料利用枠30万円を超えた両替には、0.5％の為替手数料がかかります。 有料プランのお客様には時間外為替手数料はかからず、無料利用枠設定はありません。手数料に関する詳細はRevolut公式HP「手数料(https://www.revolut.com/ja-JP/legal/fees/)」ページをご参照ください。*3 ATMの引き出しにおいて無料で利用できる額はプランによって異なります。この無料枠を超えた場合は2％の手数料が必要になります。銀行振込（クレジットカードやデビットカード、プリペイドカードは不可）でチャージされた残高、および他のRevolutのご利用者から個人送金で受け取った資金のみ、ATMから現金を引き出すことができます。手数料に関する詳細はRevolut公式HP「手数料(https://www.revolut.com/ja-JP/legal/fees/)」ページをご参照ください。

◾︎「Revolut（レボリュート）」についてグローバルなデジタル金融サービス「Revolut」は、真にグローバルな金融版スーパーアプリを通じて、人々がお金からより多くの価値を得られるように支援しています。2015年7月にニコライ・ストロンスキーとヴラッド・ヤッツェンコが英国・ロンドンで設立、送金および両替サービスを開始しました。今日、世界中の7,000万人以上のお客様がRevolutの数十もの革新的な金融サービスを利用し、1ヶ月の取引件数は10億件以上に上ります。Revolutは個人向け・法人向けのサービスを通じてお客様のパーソナルファイナンスをより詳細に管理できるようにし、世界中の人々をシームレスに繋いでいます。https://www.revolut.com◾︎REVOLUT TECHNOLOGIES JAPANについて REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社は、日本で2020年にサービス提供を開始して以来、デビットカード、外貨両替、国内外送金、予算／支出管理、eSIM販売、子どもと若者向けサービスなど、随時新しい機能とサービスを拡充しています。日本において第二種資金移動業者および電子決済等代行業者として登録を受けています。 https://www.revolut.com/ja-JP/社名： REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社本社： 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー代表取締役： 巻口 クリスティナ 蓉子設立： 2017年12月（日本でのサービス開始：2020年10月）国内ライセンス： 2018年第二種資金移動業者（関東財務局長 第00060号） 2025年電子決済等代行業者（関東財務局長(電代) 第136号）