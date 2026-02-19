クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、世界140カ国以上で愛されているロングセラーのソフトキャンディ「メントス」から、「メントス DUO マスカット＆ソーダ」を2026年3月16日（月）から全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売いたします。

「メントス DUO マスカット＆ソーダ」は、外側と内側で異なる味わいを楽しめる2層構造キャンディです。外側がカリッとした食感の爽やかな甘みのあるマスカット味、内側は爽快感のあるソーダ味の2層でリッチな味わいに仕上げています。噛んだ瞬間、カリッとした食感とともに、マスカットの甘みとソーダのフレッシュな味わいを楽しむことができます。マスカット味とソーダ味のマリアージュが、気分をリフレッシュして、ひらめきとワクワクする心を目覚めさせます。

【商品概要】

■商品名：メントス DUO マスカット＆ソーダ■発売日：2026年3月16日(月)■容量：45g■特長：・外側は爽やかな甘みのマスカット味、内側は爽快感のあるソーダ味のハーモニー・2層になってリッチなおいしさが楽しめる・ジッパー付きの小袋なので、持ち運びに便利【関連リンク】メントス ブランドサイト https://www.mentos.jp/メントス 公式Xアカウント https://twitter.com/Mentos_Japanクラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foodsクラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】クラシエ株式会社 フーズお客様相談室TEL：0120-202903