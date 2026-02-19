株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、京都府和束町の公立保育所において、当社が展開している保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2026年2月24日から導入することをお知らせいたします。和束町によると、コドモンの導入により、施設利用者の利便性向上と職員の業務負担の軽減や省力化を図るとのことです。これにより、京都府内では計12自治体の保育・教育施設での普及が進んでいます。※府内の契約自治体数は2026年2月1日時点の情報です

■和束町における導入の背景と目的

現状、和束町では、欠席連絡が電話中心で回線が混雑することがあり、電話に出られない時間帯の対応も課題となっていました。また、紙でのお知らせが保護者に渡りきらないことや、保護者からの欠席連絡がなく、登降園管理で個別対応が発生するなど、現場の業務負担が大きい状況でした。さらに連絡帳の誤配や写真共有における管理の手間も課題となっていました。

【導入の目的】

・施設利用者の利便性向上・職員の業務負担の軽減 業務負担軽減・単純作業の省力化を図ることで、保育業務に専念できる環境を構築すること及び保育の質の向上を図る

■和束町で導入するコドモンのサービス

複数あるコドモンのサービスのうち、和束町の公立保育所で導入するのは下記のサービスです。

【1】保護者からの遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

登降園時間帯の遅刻・欠席・お迎え・延長などに伴う連絡を、保護者アプリから申請できます。保護者は時間を気にせず瞬時に園に報告することができ、園は電話対応することなくタブレット等でリアルタイムに受け取ることができます。保護者、保育園双方にとって利便性の高い機能です。

【2】お知らせの一斉配信

保護者への連絡は、クラスや園児を指定しあらかじめ登録しておいたテンプレートから選んで連絡事項を記載するだけで、簡単シンプルに情報配信を行うことができます。メール配信の他に、スマホの通知機能やアプリ内で配信などあらゆる方法で情報を届けることができます。

【3】連絡帳

園児の様子を伝え合う連絡帳を電子化します。保護者はスマホアプリを使って、家庭での様子を選択形式で報告するため、最小限の手間で入力できます。園では、園での様子を写真も活用しながらフィードバックすることができます。

【4】登降園管理

園児の登降園時刻を、二次元コードをかざして打刻することで、出席簿等の作成や延長保育料計算の業務の自動化に繋がります。保護者は、スマホアプリを使用して登降園の状況を家族と共有することが可能です。

【5】発育・健康記録

健康(午睡チェック／検温／排便チェック)と発達について記録します。発達については日々の保育のなかで「子どもがどのように成長しているか」を「生活」「遊び」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の6領域から選択し、園児一人一人の年齢や発達状態に合わせてチェック形式で記録できます。

【和束町担当者からのコメント】

「コドモンの導入により、保護者のみなさまとの情報共有の迅速化・正確性の向上により、子育て家庭への支援体制の充実につながることを期待しています。」（和束町 保健福祉課）

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな記録、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化します。これにより、子ども施設で働く職員と保護者の方々が、子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、全てのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指します。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

【会社概要】

◆社名：株式会社コドモン◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

【コドモン契約自治体】

全国の契約自治体数：719自治体※契約自治体数は2026年2月1日時点の情報です※自治体の一覧はこちらをご覧くださいhttps://www.codmon.com/proposal/municipality/

＜近畿エリア＞​​大阪府：大阪市 豊中市 枚方市 高槻市 寝屋川市 泉佐野市 藤井寺市 茨木市 泉大津市 交野市 泉南市 和泉市 羽曳野市 岸和田市 河内長野市 阪南市 大阪狭山市 箕面市 摂津市 貝塚市 大東市 能勢町 田尻町 島本町 熊取町京都府：京都市 舞鶴市 京丹後市 向日市 城陽市 亀岡市 木津川市 精華町 京丹波町 大山崎町 井手町 和束町奈良県：奈良市 橿原市 大和郡山市 宇陀市 香芝市 王寺町 河合町 広陵町 平群町 斑鳩町 上牧町 川西町 安堵町 吉野町 三宅町 三郷町 明日香村 川上村 御杖村滋賀県：彦根市 守山市 東近江市 日野町 愛荘町 豊郷町 甲良町兵庫県：西宮市 明石市 尼崎市 豊岡市 伊丹市 加西市 宝塚市 朝来市 三田市 相生市 丹波市 宍粟市 芦屋市 加東市 猪名川町 香美町 福崎町和歌山県：橋本市 有田市 紀の川市 岩出市 新宮市 紀美野町 串本町 古座川町 みなべ町 上富田町※契約自治体名は2026年1月1日時点の情報です

【お問い合わせ・ご質問等】

＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞株式会社コドモン 広報press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738＜＜ご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞株式会社コドモン サポートセンターMail： inquiry@codmon.comTel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00)※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。