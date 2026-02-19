日本文教出版株式会社(本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：佐々木 秀樹)は、チームビルディングやコミュニケーションに課題を感じている方を対象に、「かく・えがく」といった表現や対話を通して自己理解を深めていく、対面ワークショップを開催します。

詳細URL： https://peatix.com/event/4856322





3月5日開催予定のワークショップ

















■こんなお悩みはありませんか？

「自分の強みって何だろう、強みを活かして働くってどういうことだろう」

「部下の強みや個性を引き出してあげるにはどうすればいいんだろう」

ビジネスの現場でもAIが普通に使われるようになった現在、これからの事業にはますます「独自性」や「新しい価値」が求められ、同時に組織で働く私たち一人ひとりにも「個性」や「強み」を求める/求められる場面が増えています。「キャリア自律」「自律型人材」という言葉も聞かれるようになりました。





そんな中で、「自分らしさって何だろう」「自分に強みなんてないかもしれない」と自分自身やこれからのキャリアに不安を抱えている方や、あるいは、そんなメンバーが組織へのエンゲージメントを高めながら自律的に働けるよう支援するにはどうしたらいいかと悩んでいるマネージャーや人事部門の方も、少なくありません。

「強み」や「個性」は、自分という個人の中だけで探し求めても、見つからないものかもしれません。





本ワークショップでは、アートを使って他者とかかわる活動を通して、「もうひとつの自己理解」を体験していただきます。

他者と比較したり、正解を求めたりすることはありません。

リラックスした状態で、アートや他者とのかかわりの中で照らし出される自己を再発見し、「自律的」な明日への一歩を踏み出してみませんか。









【こんな方におすすめ】

・自分の強みは何だろう、これから自分はどうしていけばいいだろうとキャリアに不安を抱いている方

・部下の強みや主体性を引き出すマネジメントに関心がある方

・キャリア開発や自律型人材の育成に関心のある人事部門の方









【主な内容】

・アート・カード(美術作品が印刷されたカード)を使ったワーク

・簡単な絵をかく活動(上手さを求めるようなものではありません。)

・グループ内での対話や交流

※プログラム終了後には交流会(任意参加)を予定しております。









【開催概要】

日時：3月5日(木)18:30～20:00(受付開始 18:00)

場所：TAM COWORKING TOKYO

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-28-9 三東ビル1F





最寄駅

・都営新宿線「小川町」駅(徒歩3分)

・丸ノ内線「淡路町」駅(徒歩3分)

・JR中央・総武線「御茶ノ水」駅(徒歩5分)

・都営三田線・半蔵門線「神保町」駅(徒歩9分)

・千代田線「新御茶ノ水」駅(徒歩3分)





定員 ： 20名

参加費： 1,000円(税込) ※交流会参加費は別途500円(税込)

※理由の如何を問わず、返金はできませんので、ご了承ください。

※本セミナーの様子を撮影し、ホームページ等に掲載する場合があります。お顔が映り込むことに抵抗がある際は、当日でも結構ですので、運営までお申し出ください。





日本文教出版株式会社 ロゴ

■日本文教出版株式会社

1951年創業。「心が動く、その先へ。」をPurposeに掲げ、図画工作科、美術科を柱として、小学校、中学校、高等学校の教科書・教材を発行。

2024年には「Art for Co-Creationプロジェクト」を立ち上げ。教科書作りを通じて、子ども、先生、保護者の声によって育てられてきたアートによる共創の方法論を活かし、様々な企業や個人の問題解決に向けて活動を行っている。





■日本文教出版株式会社 公式サイト https://www.nichibun-g.co.jp/

■Art for Co-Creationプロジェクト 特設サイト https://nichibun-acc.jp/

■Art for Co-Creationプロジェクト 公式note https://note.com/nichibun_acc





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

日本文教出版株式会社 事業推進部

TEL：06-7659-3311

お問い合わせフォーム：https://nichibun-acc.jp/contact/