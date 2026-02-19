和の香水ブランド『J-Scent』（ジェイセント）を企画製造販売する有限会社ルズ（所在地：東京都品川区、代表取締役：島崎 健志）は、公式オンラインストア「LUZ-Store」の売れ行きに基づき、2026年1月の人気ランキングを作成しました。J-Scentでは30種の香りをラインアップしており、ランキングはオードパルファン、パフュームオイル、ミニフレグランスの3部門で構成されています。

再販売のたびに大人気、時間の経過で味わう香り

2026年最初のランキングは、再販売を開始した限定商品の「あんみつ / Anmitsu」が大きな話題を呼び、オードパルファン部門で堂々の1位を獲得しました。「あんみつ / Anmitsu」は、トップからミドル、ラストへと移ろう時間の経過で、あんみつを味わうような香水です。蜜柑や杏子のみずみずしい果実感から始まり、黒蜜や小豆餡の上品で奥深い甘さへと広がり、ラストはクリームを思わせるまろやかな余韻に包まれます。その変化は、まるで一匙ずつ「あんみつ」を口に運ぶかのような体験をもたらします。再販売を望む声にお応えし、数量限定で復刻。発売直後から多くの注文が寄せられ、改めてその人気の高さを証明しました。再販売のたびに注目を集める「あんみつ / Anmitsu」の香りを、この機会にぜひお楽しみください。

J-Scent フレグランスコレクション あんみつ / Anmitsu

あんみつの風味をトップ、ミドル、ラストの時間の経過とともに味わう香り黒蜜の濃厚さを帯びた蜜柑の香り立ちから、杏子の酸味と求肥のきめ細やかなパウダリー感が広がり、ラストは程よくほぐれた小豆餡とクリームの滑らかな甘みが心地よい香りです。

和の香りの香水ブランド『J-Scent』2026年1月人気ランキング

オードパルファン部門1位 あんみつ / Anmitsu2位 和肌 / Yawahada3位 恋雨 / Koiame4位 力士 / Sumo Wrestler5位 紙せっけん / Paper Soapパフュームオイル部門1位 和肌 / Yawahada2位 恋雨 / Koiame3位 力士 / Sumo Wrestler4位 花見酒 / Hanamizake5位 ラムネ / Ramuneミニフレグランス部門1位 恋雨 / Koiame2位 和肌 / Yawahada3位 力士 / Sumo Wrestler4位 花見酒 / Hanamizake5位 アオイモモ / Tender Peach

アイテムの種類について

オードパルファン（50mL / スプレー）

植物由来のエタノールを使用した香水で、J-Scentの主力商品。

パフュームオイル（10mL / ロールオン）

スクワランをメインとしたさらっとした使用感で、エモリエント効果もあるオイルタイプのフレグランス。

ミニフレグランス（2mL / スプレー）

公式オンラインストア「LUZ-Store」限定商品。オードパルファンの小容量タイプ。

和の香水ブランド『J-Scent』について

世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを「和（あ）える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。私たちの記憶に残る情景を呼び起こすいつかの、どこかの・・・新しい香り J-Scent

J-Scentでは、川端康成の小説『眠れる美女』をモチーフにした和肌（やわはだ）や、花見酒、ラムネの香りなど、和をテーマにした香りを発売してきました。近年はヨーロッパを中心とした海外市場でも、取扱店舗数を拡大しています。

香りのラインアップ（30種）2026年2月現在

ほうじ茶、沈香、落雁、花見酒、紙せっけん、紫陽花、ラムネ、柚子、力士、和肌、はちみつとレモン、花街、ヒスイ、光芒、うす紅、黒革、恋雨、薄荷、木屑、月雫、珈琲、アオイモモ、橙マツリカ、入道雲、ツタジュウ、森息、あんみつ※1、夢綿※2、陽茉莉※3、ごちそう※4※1 ～※4 限定商品

J-Scent official site

和の香水ブランド『J-Scent』取扱店

https://luzfragrance.com/j-scent/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=J-site

LUZのオンラインストアLUZ-Storeの他、蔦屋書店、TSUTAYA BOOKSTORE、ハンズ、ISETAN BEAUTY onlineなどで取り扱いがあります。

SNS投稿

https://www.luz-store.com/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=LUZ-Storehttps://luzfragrance.com/j-scent/storelist?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=storerist

J-Scent Instagramアカウント：https://www.instagram.com/jscent_japan/

会社概要

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/DU6_NFNk-za/

商号 ：有限会社ルズ代表者 ：代表取締役 島崎健志本社 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング 6階支社 ：＜ロサンジェルス＞ LUZ Fragrance Co., Ltd. 240 Walnut Ave. #2 Arcadia, CA 91007 USA ＜イタリア＞ LUZ Fragrance Italy S.r.l. Vicolo San Michele 15, 21100 Varese ITALY設立 ：2001年6月事業内容：・自社ブランド香水「LUZ Fragrance ルズフレグランス」の企画製造販売 ・香り製品のOEM製造 ・オンラインストア 香り専門店「LUZ-Store ルズストア」の運営