ROAliv(ロアリブ) 春限定フレグランス／2026年3月5日(木)より、心が晴れやかになる”浄化の香り”「マインドセンス グッドクライ」が数量限定で登場

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCL カンパニー

出会いと別れがめぐる春。 2026年3月5日(木) フレグランスシリーズ マインドセンスから、心が揺れる季節に寄り添う、透明な“浄化”の香り「マインドセンス グッドクライ」が数量限定で登場します。

トップはレモンの酸味とアップルの瑞々しいフルーティが、石鹸のような清潔感と一緒に広がります。次第にスズランやリリーの清楚で少しパウダリーなホワイトフローラルが、やさしく包み込むように漂います。ラストにはムスクとアンバーが肌に馴染み、ピーチの柔らかな甘みが微かに残る、落ち着いた余韻を楽しめます。

思い切り涙を流した後、徐々に心が晴れやかになっていく様を表現した、ほんのり甘くてピュアな香り。心を整えたい時や、新しい気持ちでなにかにチャレンジをしたい時、一歩踏み出すあなたにやさしく寄り添います。

SCENT STORY

── 今、静かに心を解き放って。

泣きたいだけ泣いて。涙の分だけ心は澄んでいく。

やさしい甘さのあとに残る、透明な強さとフローラルの光。

新しい季節、まっさらな自分が息をしはじめる。

SCENT PROFILE

〈やわらかなフローラルムスクノート〉

さわやかなフルーティさと、石けんを思わせる清潔感。 広がるのは、どこまでも澄んだ透明な世界。 晴れやかなフローラルに包まれた後は、ホワイトムスクやアンバーの温かな香りがそっと抱きしめる。

PRODUCT DETAILS

マインドセンス グッドクライ

［オードパルファン］ 20mL 税込4,400円

100%植物由来のエタノールをベースにした、ナチュラル発想のオードパルファン。

季節ごとに発売される限定フレグランスは、香りの情景をボトルデザインに昇華させた特別な装いでお届け。

手に取るたび、その季節の記憶を鮮やかに映し出します。

「マインドセンス グッドクライ」は、涙を流した後に見上げた空の色をあしらっています。

SCENT LAYERING

2つの香りを重ねて。レイヤリングが、“いま”の自分をそっと描き出す。

12種のマインドセンスから好きな香りを組み合わせれば、気分やシーンにぴったりの香りが見つかります。

EPILOGUE

涙は、口に出せなかった言葉。始まりを待つやさしさ。

思い切り涙を流した後、ふと見上げた空は、どこまでも青く澄み渡って。

それは、これからのあなたを讃える、温かなハグ。

ほんのりミルキーで清潔感漂う香りが、出会いと別れの季節に、

お守りのように寄り添います。

そしてきっと思い出すでしょう。

あなたの笑顔は最高に美しいということを。

EXISTING SCENTS

日常に溶け込むやわらかな香りから、スタイルを確立する存在感ある香りまで。

個性豊かな12種のラインアップ。

[直営店舗]

https://www.roaliv.jp/shoplist/

渋谷スクランブルスクエア店/ルミネ新宿2店/グランスタ丸の内店/京王新宿店/キラリナ京王吉祥寺店/ルミネ大宮2店/横浜ジョイナス店/ペリエ千葉店/タカシマヤゲートタワーモール店/近鉄あべのハルカス店/ルクアイーレ店/東急百貨店さっぽろ店/仙台パルコ2店/ルミネ池袋店(2026年1月17日までの期間限定オープン)



[ロアリブお客様相談室]

TEL：0120-941-554⁠⁠