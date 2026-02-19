システムサービスからTVアニメ『呪術廻戦』のプライズが2月より連続登場決定！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ『呪術廻戦』のプライズ商品を2026年2月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆呪術廻戦 デフォルメぬいぐるみ 死滅回游1

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】呪術廻戦 デフォルメぬいぐるみ 死滅回游1

【種類】全5種

【登場時期】2026年2月3週より順次登場予定

【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2602_jj_SS16743

※無くなり次第終了となります。

その他アイテムも続々登場予定！

続報はシステムサービス公式X（＠FANSCLUB_SS）よりお知らせいたします。

■著作権表記

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

■『呪術廻戦』アニメ公式X

https://x.com/animejujutsu

■TVアニメ『呪術廻戦』公式サイト

https://jujutsukaisen.jp/#index

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。