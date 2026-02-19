システムサービスからTVアニメ『呪術廻戦』のプライズが2月より連続登場決定！
システムサービス株式会社
約12cmのぬいぐるみ。
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ『呪術廻戦』のプライズ商品を2026年2月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆呪術廻戦 デフォルメぬいぐるみ 死滅回游1
【アミューズメント専用景品】
＜商品詳細＞
【商品名】呪術廻戦 デフォルメぬいぐるみ 死滅回游1
【種類】全5種
【登場時期】2026年2月3週より順次登場予定
【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2602_jj_SS16743
※無くなり次第終了となります。
その他アイテムも続々登場予定！
続報はシステムサービス公式X（＠FANSCLUB_SS）よりお知らせいたします。
■著作権表記
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
■『呪術廻戦』アニメ公式X
https://x.com/animejujutsu
■TVアニメ『呪術廻戦』公式サイト
https://jujutsukaisen.jp/#index
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。