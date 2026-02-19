CLIO（クリオ）新作「韓国ヘリテージコレクション」が2月25日より新登場！クッションファンデ・パレット・リップの3アイテムが同時発売

株式会社クリオ

気品と華やかさを日常に纏う、CLIOの韓国ヘリテージコレクション

本コレクションは、朝鮮王室の美意識や装飾、婚礼文化、王室に生きる動物たちの象徴性をモチーフに、CLIOならではのカラー展開を融合させた新シリーズです。

気品と華やかさ、そして現代のライフスタイルに寄り添う実用性を兼ね備えた、クッションファンデーション・マルチパレット・リップの3アイテムが2月25日より登場します。

崩れる隙のないオールデイカバークッション

崩れ知らず、欠点なし、無双のカバー力

究極のカバー力と最強の密着力で、すべての肌悩みをオールカバー

朝鮮王室の王妃をモチーフに、王室に置かれていた螺鈿鏡台から着想を得た、特別な螺鈿デザイン。

CLIOを代表するキルカバーシリーズの圧倒的なカバー力はそのままに、

気品あふれるビジュアルとともに、ワンランク上の仕上がりを叶えます。

クリオ キルカバーファンウェアクッション

（韓国ヘリテージコレクション）

価格：3,960円（税込）

容量：15g

2026年2月25日オンライン発売

2026年4月中旬より順次オフラインにて発売

＜POINT＞

全方位隙なし！ マルチなカバー力でパーフェクトな美肌に

#欠点カバー

シミ・赤み・クマなどの気になる肌悩みを均一にカバーし、厚塗り感のないなめらかな肌へ。

#くすみカバー

ロングラスティング効果で、くすみのない明るい肌印象に。ダークニングの心配なくメイクしたての仕上がりを長時間キープ。

#毛穴カバー

肌をすこやかに保ち、毛穴が目立ちにくい肌へと導きます。毛穴や肌の凹凸をカバーしながらセミマットな仕上がりへ。

＜カラーバリエーション＞

19C ライト

ライトピンクベージュ

明るい肌色

※オンライン限定発売

21C ランジェリー

ピンクベージュ

華やかな肌色

21N リネン

ナチュラルベージュ

自然な肌色

自分の理想の“美しさ”に合わせて補正できる ミューズマスターパレット

朝鮮王室で最も華やかな婚礼へご招待。

福温公主の婚礼アイテムに着想を得た、全3種のカラーパレット。

メイクの完成度を高めるための「ツール」として、質感・カラー・使いやすさを追求したマルチパレットです。

クリオ ミューズマスターパレット

（韓国ヘリテージコレクション）

価格：3,080円（税込）

容量：7.2g

2026年2月25日オンライン発売

2026年4月中旬より順次オフラインにて発売

＜POINT＞

#ブラー質感

やさしいタッチで美しく整え、

触れた瞬間、ブラーリーに溶け込むようになじむテクスチャー。

フィルターをかけたような、なめらかな仕上がりを演出します。

#迷わないパレット

6色のツールで、自分らしさをカスタムセッティング。

なりたい印象に合わせて、毎日手軽に理想の仕上がりへ。

#毎日のポーチに

旅行や通勤、日常使いまで幅広く活躍。

どんなポーチにも欠かせない、持ち運びしやすいサイズ感です。

＜カラーバリエーション＞

01 ブロッサム ステッチ

婚礼前日、期待とときめきを縫い込んだ

ライトピンクパレット

おすすめ：ブルべ夏ライト

02 フラワー セダン コーラル

婚礼当日、花神輿に乗って入場する

花嫁の輝く瞬間を写したライトコーラルパレット

おすすめ：イエベ春ライト

03 ベージュ ワン ステップ

婚礼後、花道だけを歩んでいく

穏やかな未来を描いたコージーベーシックベージュパレット

おすすめ：ニュートラル

クリアな仕上がりがまるでガラス玉のよう、ぷるツヤリップ

王室の動物からインスピレーションを得たロイヤルグラムカラー

鹿、オシドリ、蝶の色を取り入れ、優雅で気品あるムードに、これからの春夏シーズンにもぴったりな血色感を加えました。

クリオ クリスタルグラムティント

（韓国ヘリテージコレクション）

価格：1,980円（税込）

容量：3.2g

2026年2月25日オンライン発売

2026年4月中旬より順次オフラインにて発売

＜POINT＞

●唇にぷっくり密着するハニーツヤティント

塗ったとたんに煌びやかなツヤで、ハチミツを含んだような唇に演出します。

＜カラーバリエーション＞

29 クラウド タイガー レッド

赤く染まった雲の合間に

虎の気概を宿したレッド

※オンライン限定発売

30 サニー フォーン コーラル

宮中の庭に降り注ぐ朝日のように

華やかに染まるフォーンコーラル

31 ジェントル ラブバード ベージュ

水面に染まる夕焼けのような

落ち着きと温もりのあるベージュ

32 フラッフィー ガーデン ピンク

宮殿の庭を駆け回るうさぎのように

澄んで愛らしいピンク

※オンライン限定発売

33 パール バタフライ モーブ

王室の螺鈿の箱に舞い降りた

蝶のシルエットのようなピンクモーブ

●「CLIO（クリオ）」について

CLIOは1993年にメイクアップアーティストにより誕生した韓国で最も長い歴史を持つメイクアップブランドです。

プロのアーティストのノウハウを詰め込んだ革新的な品質と感覚的なカラー、スタイリッシュなデザインで、誰もが簡単にプロ並みのメイクアップを楽しめます。

■お問い合わせ先

・CLIO JAPAN 公式ホームページ https://cliocosmetic.jp/

・CLIO Japan 公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/cliojapan/

・CLIO Japan 公式Xアカウント https://x.com/ClioCosmeticsJPcliojapan/