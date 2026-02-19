2/22(猫の日)に先駆けて、あなたのペットをそのままフィギュアできるサービス新登場！″先着50名無料キャンペーン″を開始！
株式会社Next Paradigm2（代表：大浴拓也）は、思い出の新しい形の残し方やフィギュアを
ギフトとして贈るという新しい体験をつくるため、写真１枚からお手頃な価格で(税込1,980円～）
ペットそっくりのフィギュアが作れるサービス”メモリアペット”を開始します。
HPはこちら :
https://memoria-pet.com/
■ メモリアペットとは？
写真１枚をアップロードいただくだけで、あなたの飼われているペットをフィギュアにしてお送りするサービスです。
AIを用いて写真から３Dモデルを制作し、フルカラー３Dプリント技術を用いてフィギュアにすることで、お手頃な価格でクオリティの高いフィギュアをお届けします。
■ サービスの特徴
・写真に撮られたポーズのままフィギュアにします
・1,980円～フィギュアがご注文できます
・ご注文から３週間ほどでフィギュアをお届けします
できるだけ、その子らしさが残るように
お送りいただいた写真のポーズそのままに
フィギュアにします。
最新のAIでモデルの生成を行い、フルカラー３Dプリントでフィギュア化するため、
1980円～お手頃な価格で高クオリティのフィギュアを作成することができます。
■ このような方に向けて作りました
・うちの子の今の姿を残しておきたい
・実家にいるペットになかなか会えずに寂しい
・亡くなってしまったあの子にもう一回会いたい
・ホワイトデーのお返しなどの贈り物に他と被らないプレゼントとして
という方々にぜひ、使っていただきたいです。
■ 利用方法
１ まずはペットの写真をご用意ください。
２ メモリアペットのHPにアクセスいただき注文画面から、写真をアップロードください。
３ 弊社でお写真をもとにAIを用いて３Dモデルを作成します。
４ 完成したフィギュアはご自宅にお届けされます。
■ キャンペーンへの応募方法- ご自身のSNSで本プレスリリースをご投稿ください。※ 投稿に伴い、#メモリアペットのキャンペーンに参加中 のハッシュタグをお付けください。
- メモリアペットのHPにアクセスいただき、商品をご購入ください。※この際、通常通りお支払いをいただきます。
- HPお問い合わせから、投稿したSNSのリンクを送信ください。
- 後日、担当者からご連絡させていただき、商品金額のキャッシュバックをさせていただきます。
■ 株式会社Next Paradigm２について
Next Paradigm２(ネクストパラダイムツー)は「新しい常識をつくる」をミッションに掲げるベンチャー企業です。
代表の大浴は、株式会社アイデミーにて初代事業部長を務めたのち、３ヶ月で30社に導入された本を軸とした人材開発事業である"オフィス書店"や１年半で10万人に利用されたピル特化の遠隔診療サービス "エニピル"を立ち上げた経歴をもつ連続起業家です。
ただいま大浴と直接コミュニケーションを取りながら働くことができるポジションのスタッフを募集中です！私たちと一緒に働きませんか？
https://www.wantedly.com/companies/company_6030745