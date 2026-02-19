目指したのは『ケーキ屋さんのスウィーツ』　新商品「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」発売のお知らせ

六甲バター株式会社

六甲バター株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康）は2026年3月1日（日）より、「QBBチーズデザート6P」シリーズの新商品「いちごのショートケーキ」と、季節限定商品「白桃＆アールグレイ」「静岡県産クラウンメロン」「贅沢マンゴー」を発売いたします。

▷ 濃厚なのに低糖質（※）な『まるで、ケーキ屋さんのスウィーツ』

QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ イメージ

今回の新商品「QBBチーズデザート６P いちごのショートケーキ」は、『まるで、ケーキ屋さんのスウィーツ』をコンセプトに開発した商品です。主原料であるクリームチーズにいちごのショートケーキのおいしさを合わせることで濃厚さと爽やかさを両立。

また、満足感がありながらもショートケーキよりも糖質44%以上カット※を実現しました。

※日本食糧標準成分表（八訂）増補2023年菓子類/ショートケーキ いちご 100gあたりの比較

QBBは本製品を通して、健康で明るく楽しい食文化を提供し、社会に貢献してまいります。

▷ 新商品「QBBチーズデザート いちごのショートケーキ」商品情報

QBBチーズデザート いちごのショートケーキ

販売期間 ：2026年3月1日(日)～8月末

内容量 ：90g

希望小売価格：380円(税抜)

賞味期間 ：180日

発売エリア ：全国

・コンセプトは「まるでケーキ屋さんのスウィーツ」

本商品は、ケーキ屋さんのスウィーツを食べているような満足感・幸福感を1粒で表現した

シリーズの第3弾。いちごのショートケーキの複雑で深みのあるおいしさを表現しました。

・「ショートケーキ いちご」比で糖質44%カット※を実現

クリームチーズが主原料のため、満足感がありながら糖質44%以上をカット。

※日本食糧標準成分表（八訂）増補2023年菓子類/ショートケーキ いちご 100gあたりの比較

・北海道クリームチーズと生クリーム、紅ほっぺいちごのマリアージュ

リッチなミルク感が特徴の北海道クリームチーズと甘みと酸味のバランスが良い

「紅ほっぺいちご」の果肉を配合。フレッシュな生クリームを食べているような味わいと

いちごの甘酸っぱさ、芳醇な香りをお楽しみいただけます。

▷ 季節限定商品 商品情報

１. QBBチーズデザート6P 白桃＆アールグレイ

QBBチーズデザート6P 白桃＆アールグレイ

計画比118%※と好評を博した昨年の新商品が期間限定で再発売。深みのある紅茶とまろやかなクリームチーズを、白桃とベルガモットの香りで爽やかに味わえます。 ※2025年QBB販売実績より

販売期間 ：2026年3月1日(日) ～8月末

内容量 ：90g

希望小売価格：380円(税抜)

賞味期間 ：180日

発売エリア ：全国

２. QBBチーズデザート6P 静岡県産クラウンメロン

BBチーズデザート6P 静岡県産クラウンメロン

静岡県産クラウンメロンの果肉とピューレと濃厚なクリームチーズを組み合わせました。きっと、初めてのメロン体験をお届け。

販売期間 ：2026年3月1日(日) ～8月末

内容量 ：90g

希望小売価格：380円(税抜)

賞味期間 ：180日

発売エリア ：全国

３. QBBチーズデザート6P 贅沢マンゴー

QBBチーズデザート6P 贅沢マンゴー

それぞれ特徴の異なる3種のマンゴーを贅沢に使用。季節感とともに、マンゴーの風味と食感をお楽しみいただけるチーズデザートです。

販売期間 ：2026年3月1日(日) ～8月末

内容量 ：90g

希望小売価格：380円(税抜)

賞味期間 ：180日

発売エリア ：全国

その他、QBBは2026年3月1日（日）より新商品を発売いたします。

詳細：おいしく健康ベビー「シャキッと果実パインミックス」「つぶっと果実ベリーミックス」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000097662.html)

▷ 新商品詰め合わせが抽選で当たる！SNSキャンペーンについて

抽選で5名様にQBB新商品詰め合わせが当たるSNSキャンペーンを実施します。

実施期間：2026年2月24日（火）～3月15日（日）

実施媒体：QBB公式Instagram （https://www.instagram.com/qbb_official/）

内 容：QBB公式Instagramのフォローと、気になる新商品をコメントで応募可能。

応募者から抽選で5名様に新商品詰め合わせをプレゼントします。

ほ か：詳細はQBB公式Instagramをご確認ください

▷『QBB チーズデザート6P』について

2009年にQBBから誕生した「QBBチーズデザート6P」は、クリームチーズをベースに季節のフルーツや厳選素材とのハーモニーをデザート感覚でお楽しみいただけます。甘いのに糖質を気にせず食べることができ、他にはない独特の柔らかさとくちどけの良さが特徴です。同型のチーズデザート6P市場において、シェアNo.1※の人気シリーズです。

※(株)インテージ SCI チーズデザート６Pタイプ市場 2025年1月～12月 購買金額シェア

▼商品ラインナップ

・通期品

マダガスカルバニラ、瀬戸内レモン、ラムレーズン、ブルーベリー

・2026年3月新商品

いちごのショートケーキ

・2026年春夏季節限定品

白桃＆アールグレイ、静岡県産クラウンメロン、贅沢マンゴー

QBBチーズデザート6P 商品一覧

QBBチーズデザート6P ブランドサイト：https://www.qbb.co.jp/lp/cheesedessertkobara

▷ 会社情報

QBB 神戸工場

会社名 ： 六甲バター株式会社

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 塚本浩康

所在地 ： 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号

設立 ： 1948年12月13日

事業内容： チーズ等の製造販売、ナッツ等の食品の販売

TEL ： 078-231-4681(代表)

FAX ： 078-231-4678

HP ： https://www.qbb.co.jp/

本資料の情報は発表時点でのものです。予告なく内容を変更する場合があります。