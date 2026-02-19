目指したのは『ケーキ屋さんのスウィーツ』　新商品「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」発売のお知らせ

写真拡大 (全7枚)

六甲バター株式会社

　六甲バター株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康）は2026年3月1日（日）より、「QBBチーズデザート6P」シリーズの新商品「いちごのショートケーキ」と、季節限定商品「白桃＆アールグレイ」「静岡県産クラウンメロン」「贅沢マンゴー」を発売いたします。



QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ　イメージ

▷ 濃厚なのに低糖質（※）な『まるで、ケーキ屋さんのスウィーツ』

　今回の新商品「QBBチーズデザート６P いちごのショートケーキ」は、『まるで、ケーキ屋さんのスウィーツ』をコンセプトに開発した商品です。主原料であるクリームチーズにいちごのショートケーキのおいしさを合わせることで濃厚さと爽やかさを両立。


また、満足感がありながらもショートケーキよりも糖質44%以上カット※を実現しました。


※日本食糧標準成分表（八訂）増補2023年菓子類/ショートケーキ いちご　100gあたりの比較



QBBは本製品を通して、健康で明るく楽しい食文化を提供し、社会に貢献してまいります。




▷ 新商品「QBBチーズデザート いちごのショートケーキ」商品情報


QBBチーズデザート いちごのショートケーキ


販売期間　　：2026年3月1日(日)～8月末


内容量　　　：90g


希望小売価格：380円(税抜)


賞味期間　　：180日


発売エリア　：全国





・コンセプトは「まるでケーキ屋さんのスウィーツ」


　本商品は、ケーキ屋さんのスウィーツを食べているような満足感・幸福感を1粒で表現した


　シリーズの第3弾。いちごのショートケーキの複雑で深みのあるおいしさを表現しました。


・「ショートケーキ いちご」比で糖質44%カット※を実現


　クリームチーズが主原料のため、満足感がありながら糖質44%以上をカット。


　※日本食糧標準成分表（八訂）増補2023年菓子類/ショートケーキ いちご　100gあたりの比較


・北海道クリームチーズと生クリーム、紅ほっぺいちごのマリアージュ


　リッチなミルク感が特徴の北海道クリームチーズと甘みと酸味のバランスが良い


　「紅ほっぺいちご」の果肉を配合。フレッシュな生クリームを食べているような味わいと


　いちごの甘酸っぱさ、芳醇な香りをお楽しみいただけます。





▷ 季節限定商品 商品情報

１. QBBチーズデザート6P 白桃＆アールグレイ



QBBチーズデザート6P 白桃＆アールグレイ

計画比118%※と好評を博した昨年の新商品が期間限定で再発売。深みのある紅茶とまろやかなクリームチーズを、白桃とベルガモットの香りで爽やかに味わえます。　※2025年QBB販売実績より



販売期間　　：2026年3月1日(日) ～8月末


内容量　　　：90g


希望小売価格：380円(税抜)


賞味期間　　：180日


発売エリア　：全国






２. QBBチーズデザート6P 静岡県産クラウンメロン



BBチーズデザート6P 静岡県産クラウンメロン

静岡県産クラウンメロンの果肉とピューレと濃厚なクリームチーズを組み合わせました。きっと、初めてのメロン体験をお届け。



販売期間　　：2026年3月1日(日) ～8月末


内容量　　　：90g


希望小売価格：380円(税抜)


賞味期間　　：180日


発売エリア　：全国






３. QBBチーズデザート6P 贅沢マンゴー



QBBチーズデザート6P 贅沢マンゴー

それぞれ特徴の異なる3種のマンゴーを贅沢に使用。季節感とともに、マンゴーの風味と食感をお楽しみいただけるチーズデザートです。



販売期間　　：2026年3月1日(日) ～8月末


内容量　　　：90g


希望小売価格：380円(税抜)


賞味期間　　：180日


発売エリア　：全国






その他、QBBは2026年3月1日（日）より新商品を発売いたします。


詳細：おいしく健康ベビー「シャキッと果実パインミックス」「つぶっと果実ベリーミックス」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000097662.html)




▷ 新商品詰め合わせが抽選で当たる！SNSキャンペーンについて

抽選で5名様にQBB新商品詰め合わせが当たるSNSキャンペーンを実施します。



実施期間：2026年2月24日（火）～3月15日（日）


実施媒体：QBB公式Instagram　（https://www.instagram.com/qbb_official/）


内　　容：QBB公式Instagramのフォローと、気になる新商品をコメントで応募可能。


応募者から抽選で5名様に新商品詰め合わせをプレゼントします。


ほ　　か：詳細はQBB公式Instagramをご確認ください




▷『QBB チーズデザート6P』について

　2009年にQBBから誕生した「QBBチーズデザート6P」は、クリームチーズをベースに季節のフルーツや厳選素材とのハーモニーをデザート感覚でお楽しみいただけます。甘いのに糖質を気にせず食べることができ、他にはない独特の柔らかさとくちどけの良さが特徴です。同型のチーズデザート6P市場において、シェアNo.1※の人気シリーズです。


※(株)インテージ SCI チーズデザート６Pタイプ市場 2025年1月～12月 購買金額シェア



▼商品ラインナップ


・通期品


　マダガスカルバニラ、瀬戸内レモン、ラムレーズン、ブルーベリー


・2026年3月新商品


　いちごのショートケーキ


・2026年春夏季節限定品


　白桃＆アールグレイ、静岡県産クラウンメロン、贅沢マンゴー



QBBチーズデザート6P 商品一覧

QBBチーズデザート6P ブランドサイト：https://www.qbb.co.jp/lp/cheesedessertkobara




▷ 会社情報


QBB 神戸工場

会社名　： 六甲バター株式会社


代表者　： 代表取締役社長兼CEO　塚本浩康


所在地　： 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号


設立　　： 1948年12月13日


事業内容： チーズ等の製造販売、ナッツ等の食品の販売


TEL　　： 078-231-4681(代表)　


FAX　　： 078-231-4678


HP　　 ： https://www.qbb.co.jp/






本資料の情報は発表時点でのものです。予告なく内容を変更する場合があります。