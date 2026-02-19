目指したのは『ケーキ屋さんのスウィーツ』 新商品「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」発売のお知らせ
六甲バター株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康）は2026年3月1日（日）より、「QBBチーズデザート6P」シリーズの新商品「いちごのショートケーキ」と、季節限定商品「白桃＆アールグレイ」「静岡県産クラウンメロン」「贅沢マンゴー」を発売いたします。
QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ イメージ
▷ 濃厚なのに低糖質（※）な『まるで、ケーキ屋さんのスウィーツ』
今回の新商品「QBBチーズデザート６P いちごのショートケーキ」は、『まるで、ケーキ屋さんのスウィーツ』をコンセプトに開発した商品です。主原料であるクリームチーズにいちごのショートケーキのおいしさを合わせることで濃厚さと爽やかさを両立。
また、満足感がありながらもショートケーキよりも糖質44%以上カット※を実現しました。
※日本食糧標準成分表（八訂）増補2023年菓子類/ショートケーキ いちご 100gあたりの比較
QBBは本製品を通して、健康で明るく楽しい食文化を提供し、社会に貢献してまいります。
▷ 新商品「QBBチーズデザート いちごのショートケーキ」商品情報
QBBチーズデザート いちごのショートケーキ
販売期間 ：2026年3月1日(日)～8月末
内容量 ：90g
希望小売価格：380円(税抜)
賞味期間 ：180日
発売エリア ：全国
・コンセプトは「まるでケーキ屋さんのスウィーツ」
本商品は、ケーキ屋さんのスウィーツを食べているような満足感・幸福感を1粒で表現した
シリーズの第3弾。いちごのショートケーキの複雑で深みのあるおいしさを表現しました。
・「ショートケーキ いちご」比で糖質44%カット※を実現
クリームチーズが主原料のため、満足感がありながら糖質44%以上をカット。
・北海道クリームチーズと生クリーム、紅ほっぺいちごのマリアージュ
リッチなミルク感が特徴の北海道クリームチーズと甘みと酸味のバランスが良い
「紅ほっぺいちご」の果肉を配合。フレッシュな生クリームを食べているような味わいと
いちごの甘酸っぱさ、芳醇な香りをお楽しみいただけます。
▷ 季節限定商品 商品情報
１. QBBチーズデザート6P 白桃＆アールグレイ
QBBチーズデザート6P 白桃＆アールグレイ
計画比118%※と好評を博した昨年の新商品が期間限定で再発売。深みのある紅茶とまろやかなクリームチーズを、白桃とベルガモットの香りで爽やかに味わえます。 ※2025年QBB販売実績より
販売期間 ：2026年3月1日(日) ～8月末
内容量 ：90g
希望小売価格：380円(税抜)
賞味期間 ：180日
発売エリア ：全国
２. QBBチーズデザート6P 静岡県産クラウンメロン
BBチーズデザート6P 静岡県産クラウンメロン
静岡県産クラウンメロンの果肉とピューレと濃厚なクリームチーズを組み合わせました。きっと、初めてのメロン体験をお届け。
販売期間 ：2026年3月1日(日) ～8月末
内容量 ：90g
希望小売価格：380円(税抜)
賞味期間 ：180日
発売エリア ：全国
３. QBBチーズデザート6P 贅沢マンゴー
QBBチーズデザート6P 贅沢マンゴー
それぞれ特徴の異なる3種のマンゴーを贅沢に使用。季節感とともに、マンゴーの風味と食感をお楽しみいただけるチーズデザートです。
販売期間 ：2026年3月1日(日) ～8月末
内容量 ：90g
希望小売価格：380円(税抜)
賞味期間 ：180日
発売エリア ：全国
その他、QBBは2026年3月1日（日）より新商品を発売いたします。
詳細：おいしく健康ベビー「シャキッと果実パインミックス」「つぶっと果実ベリーミックス」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000097662.html)
▷ 新商品詰め合わせが抽選で当たる！SNSキャンペーンについて
抽選で5名様にQBB新商品詰め合わせが当たるSNSキャンペーンを実施します。
実施期間：2026年2月24日（火）～3月15日（日）
実施媒体：QBB公式Instagram （https://www.instagram.com/qbb_official/）
内 容：QBB公式Instagramのフォローと、気になる新商品をコメントで応募可能。
応募者から抽選で5名様に新商品詰め合わせをプレゼントします。
ほ か：詳細はQBB公式Instagramをご確認ください
▷『QBB チーズデザート6P』について
2009年にQBBから誕生した「QBBチーズデザート6P」は、クリームチーズをベースに季節のフルーツや厳選素材とのハーモニーをデザート感覚でお楽しみいただけます。甘いのに糖質を気にせず食べることができ、他にはない独特の柔らかさとくちどけの良さが特徴です。同型のチーズデザート6P市場において、シェアNo.1※の人気シリーズです。
※(株)インテージ SCI チーズデザート６Pタイプ市場 2025年1月～12月 購買金額シェア
▼商品ラインナップ
・通期品
マダガスカルバニラ、瀬戸内レモン、ラムレーズン、ブルーベリー
・2026年3月新商品
いちごのショートケーキ
・2026年春夏季節限定品
白桃＆アールグレイ、静岡県産クラウンメロン、贅沢マンゴー
QBBチーズデザート6P 商品一覧
QBBチーズデザート6P ブランドサイト：https://www.qbb.co.jp/lp/cheesedessertkobara
▷ 会社情報
QBB 神戸工場
会社名 ： 六甲バター株式会社
代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 塚本浩康
所在地 ： 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号
設立 ： 1948年12月13日
事業内容： チーズ等の製造販売、ナッツ等の食品の販売
TEL ： 078-231-4681(代表)
FAX ： 078-231-4678
HP ： https://www.qbb.co.jp/
本資料の情報は発表時点でのものです。予告なく内容を変更する場合があります。