北陸出身力士をラベルにデザインした「上撰ワンカップ180ml(大相撲ラベル3)」を数量限定発売！

大関株式会社

大関株式会社（社長：長部訓子、兵庫県西宮市）は、サステナビリティパートナー契約を締結している公益財団法人日本相撲協会（理事長：八角信芳/東京都墨田区）とのコラボレーション第三弾である「上撰ワンカップ180ml瓶詰(大相撲ラベル3)」を、2026年3月2日（月）から全国で数量限定発売をいたします。

上撰ワンカップ180ml瓶詰（大相撲ラベル３）

■「上撰ワンカップ 180ml瓶詰(大相撲ラベル3)」について

第三弾となる今回は、「能登半島復興応援」をテーマに、北陸出身の5力士をラベルのデザインに起用いたしました。なお、本商品の売上の一部は、石川県を通じて能登半島復興の義援金として寄付いたします。大相撲を応援しながら、能登半島復興支援につながる商品です。

■当社と大相撲の歴史について

当社は1884年（明治17年）、従来銘柄である「万両」から、新たな市場開拓への想いを込めて、音が「大出来」に通ずること、さらに「覇者」を意味し、当時の大相撲で最高位とされていた「大関」を主要銘柄に据えました。 その後、1900年（明治33年）大阪場所では優勝力士への副賞として「大関」の酒を贈呈。1958年（昭和33年）からは大相撲本場所の優勝力士に対し、「大関杯（銀盃）」・表彰状・副賞・お酒の贈呈を開始するなど、130年以上にわたり大相撲とともに歴史を歩んできました。

さらに2023年には、1500年続く大相撲の歴史からの学びを活かし、これから先のより良い未来をパートナー企業と共創していく日本相撲協会の活動である「大相撲サステナビリティ」の一貫として、サステナビリティパートナー契約を締結しました。

■ラインアップ 【番付 ※2026年2月19日時点】大の里

【番付】横綱

【力士名】大の里 泰輝

【所属部屋】二所ノ関部屋

【出身地】石川県河北郡津幡町

欧勝海

【番付】幕内

【力士名】欧勝海 成矢

【所属部屋】鳴戸部屋

【出身地】石川県河北郡津幡町

朝乃山

【番付】幕内

【力士名】朝乃山 広暉

【所属部屋】高砂部屋

【出身地】富山県富山市

【番付】十両

【力士名】輝 大士

【所属部屋】高田川部屋

【出身地】石川県七尾市

遠藤（北陣親方）

【番付】元 小結

【力士名】遠藤 聖大（北陣親方）

【所属部屋】追手風部屋

【出身地】石川県鳳珠郡穴水町

■商品概要

・商品名 上撰ワンカップ（大相撲ラベル3）

・内容量・容器 180ml／瓶

・アルコール度数 15％

・日本酒度 ±0

・総酸度 1.4

・原材料名 米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール

・参考小売価格 265円（税別）／ 292円（税込）

・発売日 2026年3月2日（月）

・発売地域 全国（数量限定）

■大関公式オンラインショップ

URL：https://shop.ozeki.co.jp/i/0011038-0000-01-00

〇予約申込期間：2026年2月19日（木）10時～ ※予定数量に達し次第、予約受付を終了いたします。

〇一般販売 ：2026年3月2日（月）10時～ ※予定数量がなくなり次第、販売を終了いたします。