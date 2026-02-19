北陸出身力士をラベルにデザインした「上撰ワンカップ180ml(大相撲ラベル3)」を数量限定発売！
大関株式会社（社長：長部訓子、兵庫県西宮市）は、サステナビリティパートナー契約を締結している公益財団法人日本相撲協会（理事長：八角信芳/東京都墨田区）とのコラボレーション第三弾である「上撰ワンカップ180ml瓶詰(大相撲ラベル3)」を、2026年3月2日（月）から全国で数量限定発売をいたします。
上撰ワンカップ180ml瓶詰（大相撲ラベル３）
第三弾となる今回は、「能登半島復興応援」をテーマに、北陸出身の5力士をラベルのデザインに起用いたしました。なお、本商品の売上の一部は、石川県を通じて能登半島復興の義援金として寄付いたします。大相撲を応援しながら、能登半島復興支援につながる商品です。
■当社と大相撲の歴史について
当社は1884年（明治17年）、従来銘柄である「万両」から、新たな市場開拓への想いを込めて、音が「大出来」に通ずること、さらに「覇者」を意味し、当時の大相撲で最高位とされていた「大関」を主要銘柄に据えました。 その後、1900年（明治33年）大阪場所では優勝力士への副賞として「大関」の酒を贈呈。1958年（昭和33年）からは大相撲本場所の優勝力士に対し、「大関杯（銀盃）」・表彰状・副賞・お酒の贈呈を開始するなど、130年以上にわたり大相撲とともに歴史を歩んできました。
さらに2023年には、1500年続く大相撲の歴史からの学びを活かし、これから先のより良い未来をパートナー企業と共創していく日本相撲協会の活動である「大相撲サステナビリティ」の一貫として、サステナビリティパートナー契約を締結しました。
■ラインアップ 【番付 ※2026年2月19日時点】
大の里
【番付】横綱
【力士名】大の里 泰輝
【所属部屋】二所ノ関部屋
【出身地】石川県河北郡津幡町
欧勝海
【番付】幕内
【力士名】欧勝海 成矢
【所属部屋】鳴戸部屋
【出身地】石川県河北郡津幡町
朝乃山
【番付】幕内
【力士名】朝乃山 広暉
【所属部屋】高砂部屋
【出身地】富山県富山市
輝
【番付】十両
【力士名】輝 大士
【所属部屋】高田川部屋
【出身地】石川県七尾市
遠藤（北陣親方）
【番付】元 小結
【力士名】遠藤 聖大（北陣親方）
【所属部屋】追手風部屋
【出身地】石川県鳳珠郡穴水町
■商品概要
・商品名 上撰ワンカップ（大相撲ラベル3）
・内容量・容器 180ml／瓶
・アルコール度数 15％
・日本酒度 ±0
・総酸度 1.4
・原材料名 米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール
・参考小売価格 265円（税別）／ 292円（税込）
・発売日 2026年3月2日（月）
・発売地域 全国（数量限定）
■大関公式オンラインショップ
URL：https://shop.ozeki.co.jp/i/0011038-0000-01-00
〇予約申込期間：2026年2月19日（木）10時～ ※予定数量に達し次第、予約受付を終了いたします。
〇一般販売 ：2026年3月2日（月）10時～ ※予定数量がなくなり次第、販売を終了いたします。