【文明堂 伊勢丹新宿店限定】春めくピンク色で登場『春のこぐま焼き あまおういちご』2026年2月18日（水）新発売！

株式会社文明堂東京

販売日時：2026年2月18日（水）～3月31日（火）期間中 毎日15：00より販売

販売店舗：匠の焼き菓子 CONGALI 文明堂

きゅんとくる甘酸っぱさ×もっちもち生地 キュートな苺のこぐま焼き

福岡県産あまおう苺を使用した、甘酸っぱい餡がたっぷり。

ひとくち食べたら、爽やかなの香りがふくよかに口いっぱい広がります。

苺の種のつぶつぶ感もアクセントに。

こぐまの顔は、米粉とタピオカ粉をブレンドした当店オリジナルのもっちもち生地。

とろりとしたくちどけと、自然なつぶつぶ食感のあまおういちご餡、もっちもちの生地、食感の違いもお楽しみいただけます。

キュートな春のこぐまと一緒に、ほっと一息おやつタイムを楽しみましょう！

他にも、期間限定「こぐま焼き」の仲間がいます

通年で販売しているこし餡のこぐま焼きに加え、夏は白色のパイン、秋は黄色の安納芋、冬は黒色のきなこ黒みつ、それぞれ季節限定のお味を展開してきました。

夏限定「白いこぐま焼き パイン」秋限定「黄色いこぐま焼き 安納芋」冬限定「黒いこぐま焼き きなこ黒みつ」「こぐま焼き」とは

文明堂のCM『文明堂豆劇場』は、1962年から放送されているロングランCM。

「こぐま焼き」はCMに登場するこぐまのキャラクターの形をした人形焼。

中に入っているのは口どけのよい皮むき餡のこしあん。

つぶらな瞳と、ちょこんと飛び出したお耳がチャームポイント。

少しレトロで懐かしく感じられる見た目に仕上げました。

「カステラ一番、電話は二番、三時のおやつは文明堂」のキャッチフレーズにちなんで毎日３時から販売しています。

期間限定の「春のこぐま焼き あまおういちご」と「こぐま焼き こしあん」の食べ比べを、ぜひお試しください。

商品情報

【春のこぐま焼き あまおういちご】

1個 200円（税込216円）

5個入 1,000円（税込1,080円）

販売期間 2026年2月18日（水）～3月31日（火）

販売開始時間 15：00～

※売り切れ次第、終了となります。

※おひとり様のご購入数量を限定させていただく場合がございます。

こぐま焼き

https://www.bunmeido.co.jp/congali/news/3/

https://mi-journey.jp/foodie/98001/

店舗情報

「匠の焼き菓子 CONGALI 文明堂」東京都新宿区新宿3-14-1

伊勢丹新宿店 本館地下１階 甘の味

【営業時間】

10：00～20：00

※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。

【商品に関するお問い合わせ】

お客様相談室 0120-400-002

受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く 10：00～17：00

会社情報

株式会社 文明堂東京

カステラ・三笠山をはじめとする菓子製造販売業。

1900年に長崎にて中川安五郎が文明堂を創業。

1922年に創業者の弟 宮崎甚左衛門が東京の上野黒門町に出店し、電話帳の裏表紙の広告やカンカンベアのTVCMなど画期的なアイデアでカステラを全国へ普及させた。

WEBサイト＆オンラインショップ https://www.bunmeido.co.jp/

匠の焼き菓子 CONGALI 文明堂 WEBサイト https://www.bunmeido.co.jp/congali/