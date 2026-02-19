【ホテルニューオータニ博多・佐賀】前期から一新、新しい味わいへ『スーパースイーツビュッフェ2026 』後期メニュー決定
※画像はイメージです。
『スーパースイーツビュッフェ2026』
ホテルニューオータニ博多(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/sweets-buffet/)
ホテルニューオータニ佐賀(https://www.kys-newotani.co.jp/saga/restaurant/greenbreeze/sweets-buffet/)
ホテルニューオータニ博多（福岡市渡辺通1-1-2、総支配人 山崎 真幸）、ホテルニューオータニ佐賀（佐賀市与賀町1-2、総支配人 江越 久隆）では、人気イベント「スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～」の後期メニューが決定いたしました。
後期は春の訪れを感じる多彩ないちごスイーツが勢揃い
後半期間（博多：3月21日～、佐賀：3月25日～）では、前期とは異なるラインアップで、春らしさといちごの奥深い味わいを楽しめるスイーツが登場します。
前期に来場された方はもちろん、初めての方にも新たな感動をお届けする“進化系いちごビュッフェ”です。 桜やナッツ、ショコラなどの素材を掛け合わせた春らしさあふれる個性豊かなスイーツが会場を華やかに彩ります。
＜後期限定スイーツ＞
・ストロベリーロールケーキ
・苺とレモンのパリブレスト
・フィアンティーヌショコラ苺
・苺のパルメザンチーズタルト
・カシスショコラ
・いちごのバームクーヘン
・苺とピスタチオのサントノーレ
・桜ティラミス
・苺のザッハトルテ
・いちごバスクブリュレ
・赤い果実のタルト
・いちごシフォンケーキ
・苺のメルベイユ
・いちごモンブラン
・紫蘇と苺のムース
・苺とカシスのヴェリーヌ
・いちごプリン
・苺とトンカ豆のヴェリーヌ
※食材の入荷状況により内容が変わる場合がございます
ウェルカムスイーツ＆ライブ感あふれる演出も
ご来場の皆さまをお迎えするウェルカムスイーツには、ニューオータニが誇るスペシャリテ『新エクストラスーパーあまおうショートケーキ（miniサイズ）』と、いちごの風味が広がる特製ノンアルコールドリンクをご用意いたします。※当日のご予約ではご提供できない場合がございます。また、クッキングパフォーマンス（※博多のみ）では、「いちごのグラタン」を目の前で仕上げ、出来立てならではの香りと味わいをお楽しみください。
販売概要
■ホテルニューオータニ博多
スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/sweets-buffet/)
前期：2月20日（金）・21日（土）
3月5日（木）・6日（金）・12日（木）・13日（金）
後期：3月21日（土）・22日（日）
4月3日（金）・4日（土）・10日（金）・11日（土）
時間：16:30 / 17:00 / 18:30 / 19:00 ※各回100分制
料金：大人 \6,900
ニューオータニクラブ会員 \6,600
小学生 \4,500
未就学児（4～6歳） \1,000
幼児（0～3歳） 無料
追加オプション：樽生スパークリングワイン（フリーフロー）＋\2,000
※税・サービス料共
※公式予約サイトより事前予約制（クレジットカードによる事前決済）(https://www.tablecheck.com/shops/newotani-hakata-greenhouse/reserve?menu_lists%5B%5D=61134f96d7c2ff0013a1449b)
※空席が出た場合は随時公式予約サイトにて受付を行っております。
※ご予約の2日前以降のキャンセルは、予約代金の100％のキャンセル料を頂戴いたします。
※当日の予約の変更や遅延は、店舗までご連絡をお願いいたします。
※席のご指定はご遠慮ください。
■ホテルニューオータニ佐賀
スーパースイーツビュッフェ2026 ～ホテルでいちご狩り～(https://www.kys-newotani.co.jp/saga/restaurant/greenbreeze/sweets-buffet/)
前期：2月26日（木）18:30～/19:00～
3月8日（日）16:00～/16:30～/18:30～/19:00～
後期：3月25日（水）18:30～/19:00～
4月5日（日）16:00～/16:30～/18:30～/19:00～
※各回90分制
料金：大人 \6,900
ニューオータニクラブ会員 \6,600
小学生 \4,500
未就学児（3歳以上） \1,000
幼児（0～2歳） 無料
※税・サービス料共
※公式サイトより事前予約制（クレジットカードによる事前決済）(https://www.tablecheck.com/shops/newotani-saga-greenbreeze/reserve/)
※ご予約の2日前以降のキャンセルは、予約代金の100％のキャンセル料を頂戴いたします。
※当日の予約の変更や遅延は、店舗までご連絡をお願いいたします。
※席のご指定はご遠慮ください。