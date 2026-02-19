朝食においしく健康をプラス！ おいしく健康ベビー「シャキッと果実パインミックス」「つぶっと果実ベリーミックス」新発売のお知らせ
「QBBベビーチーズ」でおなじみの六甲バター株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康）は2026年3月1日（日）より、「おいしく健康ベビー シャキッと果実パインミックス」「おいしく健康ベビー つぶっと果実ベリーミックス」をそれぞれ新発売します。発売を記念した各種イベント等と併せてお知らせします。
QBBおいしく健康ベビー イメージ
▷ ビタミンC・食物繊維を配合！ おいしさと健康を両立する新商品
今回新たに発売となる２商品は、QBBの独自調査において朝食で摂取したい栄養素として上位に挙げられた「ビタミンC」や「食物繊維」をそれぞれ配合した、「おいしさと健康を両立したい」という開発担当の思いが込もった商品です。
手軽に栄養補給することができ、おいしさだけではなく、食品から栄養を摂取したい方にもお勧めです。
QBBは本製品を通して、健康で明るく楽しい食文化を提供し、社会に貢献してまいります。
▷ 「おいしく健康ベビー シャキッと果実パインミックス」商品情報
おいしく健康ベビー シャキッと果実パインミックス
販売期間 ：2026年3月1日(日)～
内容量 ：54g
希望小売価格：278円(税抜)
賞味期間 ：180日
発売エリア ：全国
・QBBこだわりのクリームチーズ・チェダーチーズのW配合
なめらかなクリームチーズ（70%以上配合〔原料チーズ分中〕）と、
マイルドな風味のチェダーチーズを配合し、絶妙なバランスで仕上げました。
・レモンとオレンジ、ドライパインの爽やかな組み合わせ
レモンとオレンジのピール、パイン（ドライフルーツ）を配合。
爽やかな味わいとシャキシャキとした食感をお楽しみいただけます。
・1個に1日の1/4以上のビタミンCを配合 ～
チーズに不足している栄養素であるビタミンCを配合。
ベビー1個（標準13.5g）で、手軽に1日の1/4以上のビタミンCを摂取できます。
※栄養素等表示基準値(2025)(18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合
▷ 「おいしく健康ベビー つぶっと果実ベリーミックス」商品情報
おいしく健康ベビー つぶっと果実ベリーミックス
販売期間 ：2026年3月1日(日)～
内容量 ：54g
希望小売価格：278円(税抜)
賞味期間 ：180日
発売エリア ：全国
・QBBこだわりのクリームチーズ・チェダーチーズのW配合
なめらかなクリームチーズ（70%以上配合〔原料チーズ分中〕）と、
マイルドな風味のチェダーチーズを配合し、絶妙なバランスで仕上げました。
・3種類のベリーを配合！朝食にもピッタリな爽やかな味わい
クランベリーとブルーベリー、ラズベリーを配合。
果実のつぶつぶ感と甘酸っぱさを楽しめます。爽やかな味わいで朝食にもおすすめです。
・1個に食物繊維0.5g配合
チーズに不足している栄養素である食物繊維を配合。
ベビー1個（標準13.5g）で、0.5gの食物繊維を摂取できます。
その他、QBBは2026年3月1日（日）よりQBBチーズデザート6Pの新商品・季節限定商品を発売いたします。
詳細：新商品「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」発売のお知らせ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000097662.html)
▷ 朝にチーたす！ ～ 関連イベントなどについて ～
朝にチーたす ロゴ
朝食に『おいしく健康ベビー』シリーズをプラスしていただき毎日健康に過ごしてほしい、という思いから「朝にチーたす」をキーワードに各種施策を実施いたします。
▶ 朝にチーたす！ QBB×カフェ・ド・クリエ モーニングキャンペーン
全国約170店舗の「カフェ・ド・クリエ」において、モーニングを注文のお客様を対象に、新商品「おいしく健康ベビー シャキッと果実パインミックス」「おいしく健康ベビー つぶっと果実ベリーミックス」いずれか1個を無料配布します。
実施期間：2026年3月18日（水） ～ 約1か月間
実施店舗：「カフェ・ド・クリエ」全店（173店舗）
内 容：期間中、「カフェ・ド・クリエ」において、モーニングを注文のお客様を対象に、新商品
「おいしく健康ベビー シャキッと果実パインミックス」
「おいしく健康ベビー つぶっと果実ベリーミックス」いずれか1個をお渡しします。
ほ か：・無料配布する商品はランダムです。
・無料配布は商品なくなり次第終了いたします。
・モーニングは開店～11:00のみご注文いただけます。
その他、各種関連施策等を計画中です。詳細は決まり次第、QBB公式HPやSNS等でお知らせします。
▷ QBBベビーチーズについて
1972年当時プロセスチーズはブロックタイプが主流でしたが、自宅でカットするという手間を省き、個包装で便利に食べてもらおうと誕生したのが「QBBベビーチーズ」です。
1990年代から徐々にアイテムを増やし、現在では15種類を展開しています。年間販売数は2億本※1 を超え、国内のベビーチーズシェアNo.1※2 です。
その他、2026年3月からは「おいしく健康ベビー」（乳等を主要原料とする食品）シリーズ2種類を新たに発売し、より幅広い食シーンを提案してまいります。
※1 六甲バター株式会社出荷数量
※2 株式会社インテージ SCI ベビーチーズ4Pタイプ
市場 2025年1月～12月 購買金額シェア
▼商品ラインナップ
・ベビーチーズ各種
プレーン、アーモンド入り、カマンベール入り、クリームチーズ入り、
モッツァレラ、スモーク味、ブラックペッパー入り、炙り明太子風味、
ゆず胡椒入り、チーズDE鉄分、チーズDEカルシウム
・プレミアムベビーチーズ
贅沢アーモンド、濃厚ピスタチオ、ゴルゴンゾーラ入り、
クリーミークリームチーズ
・おいしく健康ベビー ※乳等を主要原料とする食品
シャキッと果実パインミックス、つぶっと果実ベリーミックス
QBBベビーチーズ類一覧
▷ 会社情報
QBB 神戸工場
会社名 ： 六甲バター株式会社
代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 塚本浩康
所在地 ： 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号
設立 ： 1948年12月13日
事業内容： チーズ等の製造販売、ナッツ等の食品の販売
TEL ： 078-231-4681(代表)
FAX ： 078-231-4678
HP ： https://www.qbb.co.jp/(https://www.qbb.co.jp/)
本資料の情報は発表時点でのものです。予告なく内容を変更する場合があります。