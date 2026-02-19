ドクターイエロー＆夫婦岩 オリジナルデザイン 伊勢木綿の御朱印帳をEX限定販売開始
株式会社伊勢夫婦岩パラダイス（本社：三重県伊勢市）は、東海旅客鉄道株式会社（本社：愛知県名古屋市、以下「JR東海」）とのコラボレーション企画として、二見の景観とドクターイエローをモチーフにしたオリジナル御朱印帳を制作し、伊勢夫婦岩めおと横丁内「めおと岩アクティビティ」にて、2026年2月12日(木)より販売および体験をスタートしました。
本御朱印帳は、「エクスプレス予約」・「スマートEX」会員向けの「EX旅先予約」を通じた事前予約による受取販売に加え、今回のコラボデザインが入った伊勢木綿を使って自分だけの御朱印帳を仕上げる「御朱印帳づくり体験」をご用意しています。
伊勢の思い出をかたちとして持ち帰ることができる、ここでしか体験できない特別な取り組みです。
■ 二見浦と鉄道が融合した、オリジナルコラボ御朱印帳
表デザイン
裏デザイン
本御朱印帳は、三重の伝統工芸「伊勢木綿」を表紙と裏表紙に使用し、夫婦岩や二見浦駅といった二見の景観に加え、東海道新幹線やドクターイエロー、快速みえといった鉄道をモチーフとしてデザインされています。
伊勢・二見ならではの風景と鉄道の魅力を組み合わせたデザインは、旅の記念としてはもちろん、御朱印集めや鉄道ファンの方にも楽しんでいただける内容となっています。
■ ご購入方法
本御朱印帳は、以下の2通りの方法でご購入いただけます。
１. 御朱印帳 販売プラン
「EX旅先予約」を通じて事前にご予約いただき、伊勢夫婦岩めおと横丁内にある「めおと岩アクティビティ」にて現地受取が可能です。
数量限定での販売となり、なくなり次第終了となります。
＜商品概要＞
- 商品名：JR東海コラボ 伊勢木綿御朱印帳
- 販売開始：2026年2月12日（木）
- 販売価格：3,000円（税込）
- 販売場所：めおと岩アクティビティ
- 販売方法：「EX旅先予約」による事前予約制
※御朱印帳のご購入はおひとり様 5冊までとなります。
※数量限定のため、無くなり次第販売終了となります。
※転売目的でのご購入はご遠慮ください。
※現地での受取のみとなります。郵送対応はいたしておりません。
※現地状況によっては引換にお時間がかかる場合がございます。
※ご購入には「エクスプレス予約」・「スマートEX」いずれかの会員登録が必要です。
↓ 御朱印帳 販売プラン
https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/6110G01/plans/6110G01-C027228-M028755/detail?specialCode=&lang=ja&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=isemomensyuincho_press_official(https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/6110G01/plans/6110G01-C027228-M028755/detail?specialCode=&lang=ja&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=isemomensyuincho_press_official)
２. 御朱印帳づくり体験プラン
JR東海コラボデザインの伊勢木綿を貼り付け、自分だけの御朱印帳を完成させる体験プランです。完成した御朱印帳は、そのままお持ち帰りいただけます。
こちらの体験も「EX旅先予約」からの事前予約が必要となります。
＜体験概要＞
- 開始日：2026年2月13日（金）
- 体験時間：約40分
- 実施時間：10:00～16:00間の設定時間より選択可能
※日によって設定時間が異なります
- 対象：小学生以上（1名様から参加可能）
- 定員：各回3名
- 体験料金：3,000円（税込）
- 会場：めおと岩アクティビティ
- 予約方法：「EX旅先予約」による事前予約制
↓ 御朱印帳づくり体験プラン
https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities?optionalIds=6110G01-C027227-M028748,6110G01-C027227-M028749,6110G01-C027227-M028750,6110G01-C027227-M028751,6110G01-C027227-M028752,6110G01-C027227-M028753,6110G01-C027227-M028754&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=isemomensyuincho_make_press_official(https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities?optionalIds=6110G01-C027227-M028748,6110G01-C027227-M028749,6110G01-C027227-M028750,6110G01-C027227-M028751,6110G01-C027227-M028752,6110G01-C027227-M028753,6110G01-C027227-M028754&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=isemomensyuincho_make_press_official)
■ 施設情報
施設名：伊勢夫婦岩めおと横丁（めおと岩アクティビティ）
所在地：三重県伊勢市二見町江580
営業時間：9:00～17:00 ※時季により異なります。
【本件に関するお問合せ先】
株式会社伊勢夫婦岩パラダイス 広報担当
電話：0596-43-4111
メールアドレス：press@ise-seaparadise.com
FAX：0596-42-1010