【使いやすさを再設計】縦型デザイン＆プッシュ型蓋を採用したAtsude 超厚手 おしりふき 2月20日発売開始

株式会社ETPI縦型デザインを採用した新パッケージ

株式会社ETPI（本社：東京都足立区、代表取締役社長：雷 興陽）は、AIRFRICのベビーケア用品ブランド「Atsude（アツデ）」シリーズより展開する「Atsude 超厚手 おしりふき」をリニューアルいたします。

本リニューアルは、お客様から寄せられたご意見および実際の使用状況の分析を踏まえ、より快適にご使用いただける“ストレスフリー”な仕様への改良を目的としたものです。

市場動向と使用実態を踏まえたリニューアル

育児・衛生用品市場においては、安全性や品質に加え、 日常的な使用頻度の高さを前提とした

「取り扱いやすさ」「デザイン性」「保管時の品質の安定性」が、 流通・消費者双方からより重視される傾向にあります。

AIRFRICでは、Atsudeシリーズの主力商品である「超厚手 おしりふき」について、お客様の使用時の感情価値や流通現場での取り扱い状況を改めて検証しました。

その結果、

・使用時の取り扱いやすさ

・売場での陳列効率および視認性の向上

・長期使用・保管を見据えた品質の安定化

を同時に実現する必要があると判断し、今回のリニューアルに至りました。

AIRFRIC Atsude 主なリニューアル内容

◆パッケージ仕様の見直し（縦型デザインの採用）

AIRFRIC Atsudeでは従来の横型パッケージから、陳列効率および視認性の向上を考慮した縦型デザインへ変更しました。

写真左：旧デザイン/ 右：新デザイン陳列効率を高めた縦型設計

・限られた売場スペースにおける陳列効率の向上

・店頭での視認性向上

・使用時の安定性向上

流通現場と家庭内双方での取り扱いやすさに配慮した設計です。

◆開閉操作性を高めるプッシュ型蓋を採用

Atsudeシリーズでは、開閉時の操作性および密閉性の向上を図るためプッシュ式の蓋を採用いたしました。

片手操作を可能にしたプッシュ型蓋

・片手での開閉が可能

・連続使用時の作業性向上

・取出し口の拡大

お客様のご要望を受け、取り出し口の形状を見直し、より使いやすい丸型へと改良いたしました。

本仕様の実現にあたっては、専用金型を新たに製作し、複数回にわたる試作・検証を重ねております。

◆品質安定性の向上

AIRFRIC Atsudeシリーズでは、大量購入時においても品質の安定性を維持できるよう設計するとともに、保管環境の影響を受けにくい品質管理を徹底しております。

共通成分設計による品質安定性を実現

・肌へのやさしさに配慮した成分構成

・不要な要素を省いたシンプルな処方設計

・長期保管時の品質安定性を考慮

さらに、デリケートな赤ちゃんの肌に配慮し、アルコール、パラベン、香料、着色料、PG、IPBCを使用しない 【6つの無添加処方】を実現しました。

AIRFRIC Atsudeシリーズ 商品概要

Atsude 超厚手 おしりふき（リニューアル版）

おうち用

ノンポップ式

・内容量：80枚入り

・発売日：2026年2月20日

・メーカー希望価格：360円(税抜き)

お出かけ用

・内容量：10枚入り

・発売日：2026年2月20日

・メーカー希望価格：120円(税抜き)

※本リリースに記載された内容は、発表日時点の情報であり、 予告なく変更となる場合がございます。

AIRFRIC 今後の商品展開について

AIRFRICでは今後も、流通現場の視点と実際の使用シーンの双方を重視しながら、お客様から寄せられる声を商品開発へ積極的に反映し、変化するニーズに的確に対応すると共に、安心して選び続けていただける製品の提供に取り組んでまいります。

AIRFRICについてAtsudeシリーズ / スマートティッシュシリーズ

AIRFRICは、「お客様の声を起点としたものづくり」を基本姿勢とし、常に市場の声に耳を傾けながら商品開発を行っています。

お客様が本当に求めている価値をかたちにし、「これが欲しかった」と感じていただける製品を通じて、日々の暮らしに確かな満足と安心をお届けすることを目指しています。

ベビーケア用品ブランド「Atsude」をはじめとする各ブランドにおいて、機能性・安全性・快適性に加え、デザイン性にも配慮した製品開発を推進。

お客様の暮らしに自然に寄り添い、日常をより快適で豊かなものにする商品を継続的に提供してまいります。

AIRFRIC

https://www.airfric-online.com/