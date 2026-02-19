【インターネット回線の選び方調査】重視したのは「月額料金」が30.4%で最多！
インターネット回線を契約する際、利用目的は動画視聴や在宅ワークなど様々です。そのため、重視すべきポイント（料金・通信速度・安定性）も異なります。
そこで、インターネットの開通サービス「インターネット開通窓口」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、インターネットの選び方について調査を行いました。
アンケート詳細はこちら：https://livika.jp/69847/
【調査概要】
調査対象：現在、インターネット回線を利用している方
調査方法：インターネット調査
調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）
調査期間：2026/01/16～2026/01/16
回答者数：112人
※アンケート結果を引用する場合は、「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。
【調査内容】
- 現在利用しているインターネット回線の種類を教えてください。
- インターネット回線を選んだとき、何社と比較しましたか？
- インターネット回線の主な利用目的はなんですか？
- インターネット回線を選ぶ際、最も重視したポイントは何ですか？
- インターネット回線を選ぶ際、どの情報を参考にしましたか？
【調査サマリー】
75.9％の人が「光回線」を利用していると回答
現在利用しているインターネット回線の種類についてアンケートを実施したところ、75.9％が「光回線」を利用していると回答しました。次いで「ホームルーター」が16.1％、「ケーブルテレビ回線」が6.3％となっており、高速・安定性に優れた光回線が主流であることが分かります。
1～2社で比較してインターネットを契約する人が約半数
インターネット回線を契約する前には、「1～2社」「3～5社」を中心に、6割超の人が比較検討を行っているようです。一方で、約4割は「比較していない」と回答しました。また、6社以上と回答した方は全体の約1％と少数派であることがうかがえます。
インターネット回線の主な利用目的は動画視聴が43.8％で最多
インターネット回線の主な利用目的は、「動画視聴」が43.8％で最も多くなりました。次いで「SNS・Web閲覧」が35.7％となっており、「オンライン会議・テレワーク」は11.6％、「オンラインゲーム」は8％にとどまっています。娯楽や日常利用を重視するユーザーが多い一方、仕事用途での利用も一定数存在することがうかがえます。
インターネット選びで最も重視したポイントは「月額料金」
インターネットを選ぶ際に最も重視したポイントは、「月額料金」（30.4％）が最多となりました。「回線の安定性」（29.5％）や「通信速度」（27.7％）も僅差で続いており、コストを意識しつつ品質とのバランスを重視する傾向が見られます。
約41％の人がインターネット回線を選ぶ際には比較サイトを参考にしたと回答
インターネット回線を選ぶ際に、「比較サイト」を参考にした人が41.1％と最も多い結果となりました。「公式サイト」（24.1％）や「家族・友人の評判」（24.1％）を参考にする人も一定数いますが、複数の回線をまとめて比較できる「比較サイト」が、最も重視される情報源となっています。
【調査まとめ】
- 現在利用しているインターネット回線で最も多かったのは「光回線」
- 約5割の人が「1～2社」比較してインターネット回線を選んでしている
- 利用目的は「動画視聴」や「SNS・Web閲覧」などの娯楽目的が多い
- 「月額料金」がインターネットを選ぶ際に最も重視されている
- インターネット回線選びで「比較サイト」を参考にしている人が約41％と最多
インターネット回線の手続きはインターネット開通窓口がおすすめ
インターネット開通窓口（https://livika.jp/）は、インターネット回線の契約手続きをサポートする窓口です。専門スタッフが住居タイプやエリアを確認したうえで最適な回線を案内するため、比較や検討に時間をかけることなく、スムーズに契約を進めることができます。
受付時間は8：00～20：45（土日祝も対応可）で、引っ越し準備で忙しい方や、回線選びに不安がある方でも利用しやすい窓口です。
開通の手続き電話番号：0120-473-023
インターネットの開通・おすすめWi-Fiに関する記事
- 【初心者必見】インターネット回線の契約方法・選び方を徹底解説！
https://livika.jp/20096/
- 高層マンションでおすすめのWi-Fi！種類や選び方のポイントを解説
https://livika.jp/55891/
- おすすめ光回線を住宅タイプ・スマホキャリア別に比較！失敗しない選び方も解説
https://livika.jp/30111/
LOHASTYLEが運営するオウンドメディア「LIVIKA」
LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。
新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。
LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。
そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。
引用に関するお願い
アンケート結果を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。
引用方法
「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」または「引用：LIVIKA｜（タイトル）(https://livika.jp/)」
※該当ページのURLをリンクしてください。