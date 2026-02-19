【2月25日無料セミナー】「コンサルもAIも導入した。それでも、何も変わらなかった本当の理由 ─ 戦略と実装を″同時に動かし、変革を加速する”日本版Palantirモデル」を開催（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える『SAT』を提供するストックマーク株式会社（以下、「当社」）はオンラインセミナー「コンサルもAIも導入した。それでも、何も変わらなかった本当の理由 ─ 戦略と実装を"同時に動かし、変革を加速する”日本版Palantirモデル」を2月25日(水) に開催致します。

■セミナーの概要

生成AIを導入し、DX投資を重ね、コンサルの知見も取り入れてきたが、意思決定の質やスピードがほとんど変わっていない。こういった多くの企業で起きているこの状況は、AIやコンサルティングそのものが要因ではありません。背景にあるのは、戦略を描くことと、実行・定着を進めることが分断されやすい産業構造です。

市場も技術も変化の早い昨今、企業が解決しようとしている課題は、あらかじめ正解を描ける領域であることはほとんどありません。そのため、時間をかけて戦略を固め、その後に実装へ進むという長期・直線的な進め方では、変革のスピードに追いつけないのが実情です。

重要なのは、戦略と実装を分断せず、同時に動かしながら、小さな成果を積み重ねて前進すること。仮説を検証し、その結果を次の意思決定へ即座に反映するサイクルを高速に回せるかどうかが、成功の鍵となります。

本セミナーでは、「戦略はコンサル、開発・実装はベンダー」とタスクを分け合う協業ではなく、同じ問いと同じ成果に向き合い、戦略策定から実装、検証、改善までを一体で並走するLogos&Pathos Consultingとストックマークが、この課題にどのように向き合っているのかを解説します。

生成AIの導入を、「構想やPoCで止めず、実際の意思決定や事業の変化につなげたい」経営層・事業責任者・DX／AI推進担当の方に向けたセミナーです。ぜひご参加ください。

■登壇者

山下 哲生氏

株式会社Logos&Pathos Consulting 代表取締役

外資系戦略コンサルティングファーム（カーニー）にて、成長戦略・組織改革・コスト削減などを経験。戦略を「描いて終わり」にしない実行支援に課題意識を持ち、2019年にロゴスアンドパトスコンサルティングを創業。現在は、経営戦略立案・M&A・DXから実行まで一貫した支援を行っている

林 達

ストックマーク株式会社 代表取締役CEO

東京大学文学部宗教学・宗教史学専修課程卒業。伊藤忠商事にて、投資戦略策定及び事業投資、事業会社管理業務に従事。2016年にストックマークを創業し、商社時代のに培った情報収集/分析力を活かして、社内外のデータを生成AIで解析する情報収集/生成プラットフォームを大手企業300社超に提供している。さらに、ストックマーク独自の国産LLMやデータ構造化の強みを活かし、生成AIプラットフォームを構築し、日本企業における生成AIの活用を促進すべく奔走中。

中川 大輔

ストックマーク株式会社 Project Manager

外資系IT企業、グローバルコンサルティングファーム等を経て現職。自動車業界を中心に、ERP導入、業務改善、戦略策定など幅広い変革プロジェクトを経験。新規事業／新サービスの検討から実行支援までの伴走や、大手日系企業の新規事業企画部への出向経験も持つ。現在はストックマークにて、リサーチチームと連携し、生成AI技術を活用した事業アイデア導出プロジェクトやシステム開発をリード。

■開催概要

日 時：2026年2月25日(水) 16:00-17:00

場 所：オンライン

参 加 費：無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://sat.stockmark.co.jp/seminar/20260225/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sat_prtimes_20260225

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/