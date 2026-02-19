【ニトリのアパレルブランドN+】着回し力の高い「春ニットシリーズ」が新発売！全3型、すべて税込2,990円
ニトリグループのアパレルブランド「N+」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区 代表取締役社長：高橋陵）は、2026年1月下旬より「春ニットシリーズ」を全国のN+店舗およびニトリネットにて販売開始いたしました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067476s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067476s/)
季節の変わり目に活躍し、毎日の装いに自然と取り入れやすいアイテムとして「春ニットシリーズ」が新登場しました。毛玉が出来にくく、上品で着回し自在。日常遣いにぴったりのシリーズです。ベーシックリブニット、ベーシックニット、カーディガンの全3型をラインナップ。すべて税込2,990円という手に取りやすい価格でご用意しました。
身体のラインを拾いにくいベーシックなシルエットで、一枚着はもちろん、シャツとのレイヤードや羽織りとしても活躍。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、春先から長く着用いただけるアイテムです。N+の「春ニットシリーズ」を、ぜひ店頭またはニトリネットにてご覧ください。
■商品概要 ※価格はすべて税込表記
モデル着用カラー：ホワイト
毛玉が出来にくいベーシックリブニット
【価格】2,990円
【サイズ】S、M、L
【カラー】ライトイエロー、ライトブルー、ホワイト、ブラック
【ポイント】コンパクトなリブプルオーバー。
詰まった襟元が首回りをきれいに見せ、インしても着ぶくれしにくいデザインです。
ボトムを選ばず、幅広いコーディネートに活躍します。
【商品ページ】
https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067476s/
着用カラー：ライトイエロー
毛玉が出来にくいベーシックニット
【価格】2,990円
【サイズ】S、M、L
【カラー】ライトイエロー、ライトブルー、ホワイト、ブラック
【ポイント】程よいゆとりのクルーネックプルオーバー。
前後差のある裾ラインで、さりげなくヒップをカバーし、バランス良く着こなせます。カーディガンと合わせたアンサンブルスタイルもおすすめです。
【商品ページ】
https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067230s/
着用カラー：ホワイト
毛玉が出来にくいベーシックニットカーディガン
【価格】2,990円
【サイズ】S、M、L
【カラー】ライトイエロー、ライトブルー、ホワイト、ブラック
【ポイント】
【シルエット・デザイン】程良いゆとりのあるベーシックカーディガン。
フロントの小さなゴールドボタンが上品なアクセントに。羽織りとしてはもちろん、肩掛けなどアレンジもしやすい一枚です。
【商品ページ】
https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067353s/
着回し自在で、春の装いを軽やかに
リブニットとカーディガンの重ね着や肩掛けスタイル、シャツをインしたスタイリングなど、幅広い着こなしが楽しめます。コンパクトで伸縮性のある素材を使用しているため、重ね着しても着ぶくれしにくいのが特長です。
ニトリのアパレルブランド「N＋（エヌプラス）」とは
Ｎ+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランドです。色と柄がつながるカラー提案と、ONからOFFまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ります。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「Ｎ+」を積極的に展開してまいります。
※画像はイメージです。（2025年 3月7日(金)オープン、N＋名古屋ユニモール店）