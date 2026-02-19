【ニトリのアパレルブランドN+】着回し力の高い「春ニットシリーズ」が新発売！全3型、すべて税込2,990円

株式会社ニトリホールディングス

ニトリグループのアパレルブランド「N+」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区 代表取締役社長：高橋陵）は、2026年1月下旬より「春ニットシリーズ」を全国のN+店舗およびニトリネットにて販売開始いたしました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067476s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067476s/)

季節の変わり目に活躍し、毎日の装いに自然と取り入れやすいアイテムとして「春ニットシリーズ」が新登場しました。毛玉が出来にくく、上品で着回し自在。日常遣いにぴったりのシリーズです。ベーシックリブニット、ベーシックニット、カーディガンの全3型をラインナップ。すべて税込2,990円という手に取りやすい価格でご用意しました。

身体のラインを拾いにくいベーシックなシルエットで、一枚着はもちろん、シャツとのレイヤードや羽織りとしても活躍。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、春先から長く着用いただけるアイテムです。N+の「春ニットシリーズ」を、ぜひ店頭またはニトリネットにてご覧ください。

■商品概要 ※価格はすべて税込表記

モデル着用カラー：ホワイト毛玉が出来にくいベーシックリブニット

【価格】2,990円

【サイズ】S、M、L

【カラー】ライトイエロー、ライトブルー、ホワイト、ブラック

【ポイント】コンパクトなリブプルオーバー。

詰まった襟元が首回りをきれいに見せ、インしても着ぶくれしにくいデザインです。

ボトムを選ばず、幅広いコーディネートに活躍します。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067476s/

着用カラー：ライトイエロー毛玉が出来にくいベーシックニット

【価格】2,990円

【サイズ】S、M、L

【カラー】ライトイエロー、ライトブルー、ホワイト、ブラック

【ポイント】程よいゆとりのクルーネックプルオーバー。

前後差のある裾ラインで、さりげなくヒップをカバーし、バランス良く着こなせます。カーディガンと合わせたアンサンブルスタイルもおすすめです。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067230s/

着用カラー：ホワイト毛玉が出来にくいベーシックニットカーディガン

【価格】2,990円

【サイズ】S、M、L

【カラー】ライトイエロー、ライトブルー、ホワイト、ブラック

【ポイント】

【シルエット・デザイン】程良いゆとりのあるベーシックカーディガン。

フロントの小さなゴールドボタンが上品なアクセントに。羽織りとしてはもちろん、肩掛けなどアレンジもしやすい一枚です。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067353s/

着回し自在で、春の装いを軽やかに

リブニットとカーディガンの重ね着や肩掛けスタイル、シャツをインしたスタイリングなど、幅広い着こなしが楽しめます。コンパクトで伸縮性のある素材を使用しているため、重ね着しても着ぶくれしにくいのが特長です。

ニトリのアパレルブランド「N＋（エヌプラス）」とは

Ｎ+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランドです。色と柄がつながるカラー提案と、ONからOFFまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ります。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「Ｎ+」を積極的に展開してまいります。

※画像はイメージです。（2025年 3月7日(金)オープン、N＋名古屋ユニモール店）