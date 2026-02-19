【しゅふの就職意欲調査 2026年1月】しゅふ求人の応募指数99（前月比＋2）

株式会社ビースタイル ホールディングス

ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、掲載求人数と応募者数から算出した「しゅふ求人の応募指数」を集計しました。

【傾向】

応募指数は前月比＋2、前年同月比＋2の99。

12月は例年、年末行事や子どもの冬休みの影響でしゅふ層の就職活動が鈍化する傾向が見られますが、1月に入ると再び動き出すのは例年共通する傾向です。2026年1月も同様の動きとなり、応募数が増加しました。

前月と比較すると、求人数・応募数ともに同条件で比較可能な2016年7月以降で過去最高を記録しました。応募数は前年同月比で約1.5倍と大きく増加しましたが、求人数の増加幅も大きかったため、需給バランスは引き続き求人側が優位な状況にあり、応募指数は100をわずかに下回る結果となりました。

例年の傾向から見ると、春先にかけては応募数がさらに増加しやすく、応募指数も上昇局面に入る可能性が高いと考えられ、しゅふ層の採用を検討している企業にとっては、今後数か月は引き続き採用のチャンスが広がっていくと考えられます。

【調査概要】

元データ：しゅふＪＯＢに掲載された仕事情報数と求人応募者数

計算手法：2017年の年間応募率（月間データの加重平均）を基準値100として設定。各集計月の応募率を割り出し、2017年の年間平均応募率との差を算出。算出した数字に100を乗した数をさらに基準値100より減算した数がその月の応募指数。

＜例：2017年の年間求人応募率と集計月の応募率との差が5ポイントだった場合＞

100（基準値）-0.05（5ポイント）×100＝95 ⇒ その月の応募指数は95

※求人数・応募者数・応募率の実数値は非公表

