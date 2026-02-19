【無料セミナー】厳しい時代を生き残る薬局経営とは

株式会社ストライク

M&A仲介の株式会社ストライク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦 以下「ストライク」）は、薬局経営者・薬局関係者の皆様を対象とした無料オンラインセミナー「厳しい時代を生き残る薬局経営とは」を2026年3月11日（水）に開催します。

人口減少と競争激化の中で「患者に選ばれる薬局」になるための実践ポイント

人口減少が進む一方で薬局数は約6万店舗とコンビニエンスストアを上回り、報酬改定など、薬局を取り巻く経営環境は一段と厳しさを増しています。立地依存・調剤偏重のモデルから、かかりつけ薬局機能の強化、在宅調剤、オンライン服薬指導、セルフメディケーション支援などを通じた「患者に選ばれる薬局」への転換が求められています。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.strike.co.jp/seminar/2026/20260311.html

本セミナーには、かかりつけ薬局の先進モデルとして厚生労働省も視察に訪れるイイジマ薬局を運営する有限会社飯島 代表取締役社長・薬剤師の飯島裕也氏を講師に迎え、人口減少・競争激化の中で「患者に選ばれる薬局経営」を実現するための実践的なポイントをお話しいただきます。

■セミナー概要

【セミナー名】厳しい時代を生き残る薬局経営とは

【日時】2026年3月11日（水）19:00～20:00

【開催方法】Webライブ配信（オンライン）

※お申込後、開催当日までに「視聴用URL」をメールにてご案内します。

【参加費】無料

【対象】薬局経営者・薬局関係者の皆様

※ストライクの同業他社様のご参加はご遠慮ください。

【申込締切】2026年3月10日（火）正午

【お問い合わせ先】

株式会社ストライク セミナー事務局

受付時間：9:00～17:45（土日祝日除く）

電話番号：0120-552-410 メールアドレス：seminar@strike.co.jp

■登壇者

有限会社飯島 代表取締役社長 薬剤師 飯島 裕也 氏有限会社飯島 代表取締役社長 薬剤師 飯島 裕也(いいじま・ひろや)氏

東北薬科大学卒業後、2006年にイイジマ薬局へ入社。2015年に代表取締役就任。地域密着型の薬局経営を実践し、かかりつけ機能や多職種連携、セルフメディケーション推進に注力。厚生労働省「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」構成員をはじめ、薬局機能高度化推進事業アドバイザー、PMDA審査専門協議委員など国の制度設計にも関与。現場と政策の双方に精通した立場から、患者に選ばれ続ける薬局経営のあり方を発信し続けている。

■主催

詳細・お申し込みはこちら :https://www.strike.co.jp/seminar/2026/20260311.html株式会社ストライク株式会社ストライク

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M&Aの支援

電話番号：03-6848-0101 (本社)

U R L：https://www.strike.co.jp/(https://www.strike.co.jp/)

株式会社ストライクは、2026年4月より持株会社体制へ移行し、「株式会社ストライクグループ」として 新たにスタートする予定です。