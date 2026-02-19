6割超の企業が26卒採用の目標を達成できずに終了、または継続中「26卒採用に関する調査」

株式会社i-plug

学生と企業をつなげる新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）は、新卒採用を実施する企業を対象に、「26卒採用に関する調査」を実施しました。

◆調査トピックス

- 26卒採用が「目標人数に達して終了」した企業は37.3%。「目標未達で終了（31.7%）」と「継続中（31.0%）」を合わせると、6割以上の企業が計画通りの充足に至っていない。- 「計画通り進んだ（ほぼ含む）」企業は約6割（61.3%）の一方、約4割（38.8%）の企業は「計画通りでない」と回答。- 3割以上の企業で「内定辞退」が増加。

Q1 26卒の採用活動は実施しましたか？（単一回答）

97.1%の企業が26卒の新卒採用を実施しました。

※Q2以降、Q1で「はい」と回答した方のみ。

Q2 26卒の採用活動状況を教えてください（単一回答）

26卒採用の状況について伺ったところ、37.3%が「目標人数に達したため終了」でした。ついで、31.7%が「目標に達していないが終了」、31.0%が「採用活動中」でした。今年度の終わりが残り2ヶ月をきっていますが、最後まで採用を続ける企業も3割以上いるようです。

Q3 26卒の採用活動は計画通り進められましたか？（単一回答）

26卒採用は計画通り進められたかを伺ったところ、「計画通りだった」または「ほぼ計画通りだった」と回答した企業は61.3%。 一方で、「計画通りではなかった」「あまり計画通りではなかった」と回答した企業は38.8%でした。

Q2の結果では「目標人数に達して終了」した企業は37.3%にとどまりました。しかし当設問においては6割を超える企業が「計画通り」または「ほぼ計画通り」と回答。 この結果の乖離からは、人数の確保には苦戦しつつも、人数以外の質やプロセス面においては当初の計画通りに遂行できたと評価している企業が存在することがうかがえます。

Q4 26卒で内定出しをした学生数（辞退者も含む）は25卒採用時と比べてどうですか？（単一回答）

昨年の25卒採用と比較した「内定出しをした学生数」については、「増えた」が最多の42.6%でした。次いで、「変わらない」が29.0%、「減った」が24.3%です。

Q5 26卒の内定辞退数は25卒採用時と比べてどうですか？（単一回答）

26卒の内定辞退数は、25卒時と比較して「増えた」と回答した企業は最多の31.3%という結果に。 「25卒と変わらない人数が辞退した」は29.0%、「25卒より減った」は22.8%でした。「25卒も26卒も辞退した人はいない」の回答はわずか12.1%に留まりました。学生優位の「売り手市場」が続くなかで、内定出し後の学生のフォローや繋ぎ止めの実施が重要になることが推測されます。

調査概要

【企業対象（2026年調査）】

・調査期間：2026年2月2日（月）～2026年2月4日（水）

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：新卒採用を実施する企業

・有効回答数：312件

※構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも 100％とならない場合がある。

OfferBoxの概要

OfferBoxは企業から学生にオファーを送る新卒採用サービスです。企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にアプローチができます。学生は、知らない企業や業界からのオファーにより自身の可能性を拡げることが可能です。当サービスは、オファー型、逆求人型、ダイレクトリクルーティング、スカウト型サービスなどと呼ばれています。

OfferBoxにおける2026年卒業予定学生は238,310名以上が登録。企業側では累計22,061社が登録（※1）しています（2026年1月末時点）。

学生向けOfferBox公式サイト

https://offerbox.jp

企業向けOfferBox公式サイト

https://offerbox.jp/company

※1：登録企業数とはこれまで当社アカウントを開設した企業数であり、現時点で利用していない企業を含みます。

株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】299名（※単体／2025年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：「適性検査eF-1G」（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：「Tsunagaru就活」（https://tsunashu.com/）