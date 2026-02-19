＜助成先公募＞第5回「子どもまんぷく基金」募集開始（2026/2/19～4/2）

「子どもまんぷく基金」の目的

今、日本では9人に１人の子どもが相対的貧困状態にあると言われています。また、物価高騰の影響もあり、生活に困窮する家庭は増加傾向にあります。貧困は、子どもたちから様々な機会を奪います。おいしいごはんをお腹いっぱい食べるという幸せも、その１つです。「子どもまんぷく基金」は、「子どもたちにおいしいものを食べてもらい、子どもらしい幸せな時間を過ごしてもらいたい」という寄附者のおもいを受けて設立されました。この基金は、養育環境の理由で十分な食事が取れない子どもたちへの食事支援事業を助成します。特に、今すぐに支援が必要な子どもたちに対する、機動的かつ直接的な支援をしている事業や団体を中心にサポートします。

以下リンクから募集要項・応募用紙をダウンロードください。

https://np-foundation.or.jp/information/000346.html

■助成対象

養育環境の理由で十分な食事が取れない子どもたちへの食事支援事業

※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。

※地域の交流やコミュニティ形成が主目的の事業は対象となりません。

※助成対象となる事業例、経費等の詳細については必ず募集要項をご確認ください。

■助成内容

助成総額：1,000万円（予定）

１件あたりの助成金額：上限300万円

採択件数：4-6件程度（予定）

助成対象期間：2026年7月1日～2027年6月30日

スケジュール・応募方法

■募集スケジュール

公募開始：2026年2月19日（木）

公募締切：2026年4月2日（木）17:00

結果通知：2026年6月下旬（予定）

■応募方法

・募集要項をよく読み、必要書類をご準備ください。

・必要書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。

郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となりますので、必ず「Graain」からご応募ください。

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/

お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス：info(at)np-foundation.or.jp （(at)は@に変更してください）