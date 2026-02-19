【ホテル長楽館】薔薇咲く季節、文化財の迎賓空間で楽しむ「ローズアフタヌーンティー」を期間限定提供

株式会社 長楽館ローズアフタヌーンティー

ホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、デザートカフェ長楽館にて2026年4月13日（月）から5月31日（日）までの期間限定で「ローズアフタヌーンティー」を提供いたします。

円山公園の新緑と花の季節に合わせ、香りを主題とした構成しています。

洋館建築の迎賓空間の中、素材本来の持ち味を生かしながら、薔薇の芳香との調和を楽しむアフタヌーンティーです。

スイーツには、ストロベリーと薔薇のジュレがやさしく重なるムース、茶葉を練り込んだショコラタルト、フロマージュとローズを重ねたヴェリーヌなど、薔薇の魅力を多彩に表現いたしました。

英国式、三段のティースタンドで提供

セイボリーには、長楽館オリジナルフレーバーティー「ロイヤルピーチローズ」やベルローズをアクセントに取り入れ、香りと味わいの広がりを持たせました。

英国式三段のティースタンドで提供し、文化財建築ならではの落ち着いた空間で、春から初夏へと移ろう季節を楽しめる内容となっています。

「ローズアフタヌーンティー」概要

期間 2026年4月13日（月）～5月31日（日）

場所 デザートカフェ長楽館 本館1階「迎賓の間」

時間 12:00～18:00（2部制・各2時間）

料金 お一人様 \6,500（税込・サービス料10％別）

予約 2名様より

※写真及びメニューは一例です。

※食材の入荷状況により内容を変更する場合がございます。

※中学生未満の方のご利用・同伴はご遠慮いただいております。

本館1階「迎賓の間」オンラインご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/chourakukan-dessert-cafe/reserve?service_category_id=5d1c41524acf39b476000eb3

■メニュー内容

Aperitif（食前酒） ※下記より一種

・シャンパン（＋\1,100）

・季節のカクテル（＋\550）

・スパークリングワイン

・ノンアルコールスパークリングワイン

・エルダーフラワージュース

Sweets（スイーツ）

・ストロベリーローズムース

ムレスナティー「ウィーンのバラ」を使用したムースに苺のジュレを重ね、フレッシュ苺とコーンフラワーをあしらった華やかな一品。

・ショコラとローズのタルト

「ウィーンのバラ」の茶葉を練り込んだチョコレートダマンドにローズシロップを染み込ませ、フランボワーズの酸味をアクセントに添えたタルト。

・ローズフロマージュ ヴェリーヌ

フロマージュクリームとローズジュレ、ローズ香るシャンティを重ね、レモンタイムを添えた爽やかなグラスデザート。

・季節のフルーツ

旬の果実を盛り合わせ。

・自家製焼菓子

Scone（スコーン）

・プレーン

・クランベリー

（クロテッドクリーム／ジャム付）

Food（セイボリー）

・丹波味わいどりとポワブルローズのサンドイッチ／きゅうりのサンドイッチ

・キッシュロレーヌ

・季節の豆とサーモンのオーモニエール ベルローズを添えて

・海老のカダイフ ロイヤルピーチローズ香るヴィネグレット

お愉しみの一皿

・薔薇とローズマリーのアイスクリーム

ローズ香るアイスクリームに、薔薇ジャムをソースとして合わせた一皿。

（薔薇ジャムはブティックにて購入も可能です）

株式会社 長楽館

「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、1986年に京都市有形文化財に、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されました。

ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バー、そして併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年、イギリスに本部を置く世界的ホテルブランドグループ「スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド（Small Luxury Hotels of the World）に加盟しました。

商号 ：株式会社長楽館

所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

設立 ：1954年9月

事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営

長楽館公式ホームページ： https://www.chourakukan.co.jp/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/chourakukan/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/chourakukan/

公式X ： https://twitter.com/chourakukan

＊営業日ならびに営業時間の変更の可能性がございます。最新の営業日・営業時間はホームページをご確認ください。

＊上記の内容は発表時のものです。諸般の事情により変更される場合がございます。