トッププロキャディー藤野圭祐氏、ゴルフレーザー距離計ブランド「FastDeer」の公式アンバサダーに就任

株式会社そばに（本社：大阪府吹田市、CEO：佐藤秀平 以下弊社）の運営するゴルフテックブランド「FastDeer（ファストディア)におけるオフィシャルアンバサダーに、トッププロキャディー藤野圭祐氏が、就任したことをお知らせいたします。

藤野圭祐キャディとゴルフレーザー距離計ブランド「FastDeer」

藤野キャディと共に、ゴルファーの皆さまにFastDeer製品の魅力をお届けし、判断の迷いを断ち、ショットに集中できる「揺るぎない自信」を形にするプレー環境を提供してまいります。

■ アンバサダー就任の背景

FastDeer（ファストディア）は、「距離の正確さに品格を宿す」をブランドコンセプトに掲げるゴルフレーザー距離計ブランドです。

ゴルフにおいて「距離のズレ」はスコアを左右する本質的な課題です。

FastDeerは、迷いを断つ揺るがぬ精度と、手にした瞬間に伝わる上質な佇まいを研ぎ澄まし、大人のゴルファーにふさわしい製品開発を続けてきました。

プロツアーの第一線で活躍する藤野圭祐キャディは、コンマ数秒の判断、数ヤードの誤差が勝敗を分ける極限の状態で、選手に「正確な情報」を伝え、その「自信」を支えるプロフェッショナルです。

今回アンバサダーに就任いただいた藤野キャディーは、多くのトッププロのキャディーを務め、その緻密なコースマネジメントと確かな情報分析力で厚い信頼を得ています。

プロの現場という最もシビアな環境で「速さと精度」を追求し続ける藤野キャディの姿勢は、FastDeerが大切にする「正確さが生む自信と品格」という信念と強く共鳴し、このたび公式アンバサダーとしての就任が実現しました。

■ トッププロキャディー藤野圭祐氏について

藤野圭祐キャディ

プロキャディとして10年以上のキャリアを持ち、国内外の男女ツアーで数多くのトッププロのバッグを担ぐ。

主な帯同プロとして、近年では山下美夢有プロのキャディを務め、2023年には「リゾートトラストレディス」「ニチレイレディス」で2勝、2024年には「富士通レディース」「大王製紙エリエールレディスオープン」で2勝を挙げるなど、計4勝の快挙を支えた。また、2024年のパリオリンピックでも山下美夢有プロのキャディとして帯同し、メダル争いを繰り広げたその手腕は国内外から高く評価されている。

他にも、渋野日向子プロ（2019年デサントレディース東海クラシック優勝時帯同）、西村優菜プロ、稲見萌寧プロ、西郷真央プロ、桑木志帆プロなど、日本ゴルフ界を牽引する選手たちをサポート。

卓越したコースマネジメント能力と、選手のポテンシャルを最大限に引き出す緻密な距離計算・判断力に定評がある。現場での豊富な経験に基づいた「勝てるマネジメント」を信条とし、1ヤードの妥協も許さないプロフェッショナルな姿勢は、多くの選手やゴルフファンから高い支持を集めている。

〈藤野圭祐キャディーより就任コメント〉

この度ご縁があり、FastDeerのアンバサダーに就任させていただきました藤野圭祐です。

私はプロキャディとして、選手への「伝え方」に最も神経を使っています。

距離や情報の伝え方ひとつで、選手が自信を持ってショットできることもあれば、逆に不安を与えてしまうこともあるからです。

このFast Deerは、正確さはもちろん、測定までが非常に早い。

そのおかげで、距離を伝えるまでの時間に余裕が生まれ、選手にとって本当に必要な言葉を落ち着いて伝えることができます。

現場では、その「１秒」が判断の質を大きく左右します。

またアマチュアゴルファーの皆さまにも、ぜひ正確な距離を測ったうえで、ご自身の番手ごとの飛距離を知ってほしいと思います。

そしてグリーンに到達したときに、その結果を振り返る。

この積み重ねこそが、上達への一番の近道ではないでしょうか。

軽量で正確そしてスタイリッシュなFast Deerの魅力を世界中のゴルファーの皆さまにお伝えできれば幸いです。

■FastDeerとは

FastDeerは、「距離の正確さに品格を宿す」をブランドコンセプトに掲げる『ゴルフレーザー距離計ブランド』です。

迷いを断つ揺るがぬ精度と、手にした瞬間に伝わる上質な佇まいを研ぎ澄まし、大人のゴルファーにふさわしい“揺るぎない自信”を形にしました。

【プレースタイルに寄り添う2つのモデル】

S2モデルS2（販売価格：73,700円）

スマートディスプレイを搭載し、雨や霧、強い日差しの中でも安定した視認性を確保。質感と操作性を極めたモデル。

C2モデルC2（販売価格：32,890円）

世界最速クラスの機動力。最短0.02秒の測定スピードと、離れた2点間を測れる「三点測定」機能を搭載。圧倒的なコストパフォーマンスを誇る。

【FastDeerを象徴する3つの特徴】

・「最短0.04秒」の圧倒的な測定スピードと精度

独自のアルゴリズムにより、照準を合わせた瞬間に正確な距離を表示。

測定待機によるリズムの乱れを排除し、ショットへの集中力を最大限に引き出します。

・妥協なき「計測の質」が支える、迷いのない判断

単に距離を数値化するだけでなく、情報の「信頼度」を追求しました。

ピンフラッグを瞬時に識別して背景との誤検知を防ぐ独自のアルゴリズムや、離れた場所からでも正確な戦略を立てられる「三点測定機能」を搭載。

さらにS2モデルでは、高透過率レンズと「雨天/UVモード」を組み合わせることで、肉眼では捉えにくい状況下でも鮮明な視界と高精度な計測を両立。「情報の確かさ」を、あらゆる条件下で実現しています。

・「品格」を宿したプレミアムなプロダクトデザイン

計測器としての性能はもちろん、手になじむ「レザーグリップ」の質感や、洗練されたコンパクトな筐体設計など、大人のゴルファーが「持つ喜び」を感じられる上質なデザインを追求しています。

■ローンチ記念キャンペーンのご案内

FastDeerのローンチと、藤野圭祐キャディーのアンバサダー就任を記念し、期間限定のローンチキャンペーンを実施中です。

【キャンペーン期間】

2026年2月17日（火）～ 3月15日（日）

【限定特典】

・全品5％OFF：全製品を特別価格にてご提供いたします。

・FastDeer限定ノベルティ（キャップ＆バッグ）をプレゼント：上質なデザインのオリジナルキャップとバッグを購入者全員にプレゼント。

・藤野圭祐キャディによる「特別解説動画」をプレゼント：山下美夢有プロをはじめ数々のトッププロを支える藤野キャディが、スコアメイクに直結する「FastDeerの活用術」を伝授。本キャンペーンでしか手に入らない、限定コンテンツです。

▼キャンペーンの詳細はこちらから

https://fastdeer.jp/collections/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%81cp

■ 会社概要

法人名：株式会社そばに

代表：代表取締役 佐藤秀平

本社：大阪府吹田市豊津町9-22 大同門本部ビル 6F

事業内容：ECコンサルティング、M&Aによるブランドグロース

URL：https://corp.sobani.co.jp/

